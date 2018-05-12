Hacizdeki silahlı kavganın zanlısı yakalandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlileri tarafından olayla ilgili yapılan çalışmalarda, olayın şüphelisi Y.D yakalanarak adliyeye sevk edildi. Şahıs olayda kullandığı suç aleti tabanca birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelinin ayrıca kasten yaralama ve tehdit gibi 2 ayrı suçtan da aranma kaydının olduğu öğrenildi.

Y.D. emniyetteki sorgusunun ardından sağlık kontrolleri yapılmak üzere Şehitkamil Devlet Hastanesine getirildi. Y.D. burada yapılan sağlık kontrollerinin ardından Gaziantep Adliyesine sevk edildi.