Hafriyat tırları kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü

Kazada her iki tır sürücüsü hayatını yitirdi.

Gaziantep- Nurdağı Karayolu 2. kilometresinde meydana gelen kazada, Ali Kaygın idaresindeki 46 ZA 939 plakalı hafriyat tırı ile karşı istikametten gelen Mehmet Çetinkaya idaresindeki 27 E 9678 plakalı tır kafa kafaya çarpıştı. Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde, iki tırın sürücüleri yaşamını kaybetti.Kazanın ardından bölgeye sağlık ekipleri, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden tır sürücülerinin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.