Hafta içi işe gidiyorlar, hafta sonu ormanda kamp yapıyorlar

Kendilerini ’Rotasız Gezginler’ diye adlandıran grup, her hafta sonunda Türkiye’nin farklı bir ilindeki ormanlarda çadır kuruyor. Mehmet Ertuğrul, Uğur Toker ve Alican Savar ismindeki gençlerin önderliğinde kurulan grubun üyeleri kamp kurdukları ormanlık alanlarda bulunan çöpleri de toplayarak, çevre bilincini aşılıyor. Kendi aralarında topladığı paralarla, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi çocuklara yardım eden grup, çocuklara oyuncak, gıda malzemesi, giyim ürünleri alarak dağıtıyor.

Dördüncü kamplarını Gaziantep’te bulunan Erikçe Ormanları’nda yapan grup, doğa sevgisini aşılayan mesajlar vererek, maddi durumu olmayan çocuklar için para, kıyafet ve erzak maddeleri topladı. Kamp sonuna kadar toplanan para, erzak ve giysiler, bölgedeki kimsesiz ve yetim çocuklarına bayram hediyesi olarak verilecek.

Grubun kurucularından Uğur Toker, “Normalde özel bir banka müşteri temsilcisi olarak çalışıyorum. Diğer katılımcı arkadaşlarımızla beraber işlerimizden arta kalan zamanları burada geçirip, stresimizi burada atıyoruz. O yüzden bugün Erikçe Ormanı’ndayız ve üçüncü kampımızı yapıyoruz. Daha önce kamplarımız oldu ama bu kampı yapmamızdaki amaç daha farklı. Kampımızı iki amaç üzerine kurduk, bunlar da çocuklar ve temizlik. Çocuklar önemli çocuklara yardım etmek lazım. Özellikle yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara yardım etmek lazım. Bu yüzden arkadaşlarımızdan destek istedik. Maddi ve manevi ne gerekirse yapacağız. Çocuklar için yardımları topladık ve bayramdan önce bunları çocuklara ulaştıracağız. Kamplarımıza üniversite öğrencileri, çalışan kesim, aileler yani kısaca herkes katılabilir, hafta sonlarını doğayla içi içe geçirebilir” dedi.

"Asıl amacımız çocuklara yardım etmek”

Tuğçe Yiğit isimli katılımcı ise "Asıl amacımız çocuklara yardım etmek. Bu bağlamda her türlü yardımı sağlamak için gerek maddi ve gerekse de manevi desteği sağlamak için bir araya geldik. İşlerimizden arta kalan iki günlük tatilimizi burada geçiriyoruz. Burada çocuklar için bir şeyler yaparken doğayı da temizliyoruz. Onun dışında burada doğada yeşillikte dinlenip, hafta içi işlerimizden kaynaklı yaşadığımız stresi, problemleri unutuyoruz” ifadelerini kullandı.

Kampa anne ve babasıyla birlikte katılan 5 yaşındaki Bahar Çoşkun isimli küçük doğasever, “Buraya gelmeden önce ihtiyacı olan çocuklar için kek sattım. Oyuncaklarımı onlarla paylaştım. Şimdi buraya kampa geldik. Doğa bizim, doğayı kirletmedik ama burada yine çöpler var onları topladık” diye konuştu.

Grup üyeleri daha önce bırakılmış olan ormanlık alandaki çöpleri de topladı. Farklı illerden gelen grup üyeleri kamp bitiminin ardından çadırlarını da toplayarak, iş başı yapmak üzere memleketlerine dönecek.