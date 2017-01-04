HAK-İŞ Gaziantep İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Geçer, şube yönetim kurulu üyeleri ve sendika temsilcilerinden oluşan heyet Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür’ü makamında ziyaret etti.

Gaziantep Üniversitesi olarak, göreve geldiği günden bu yana şehir erkleri, sanayi, sivil toplum kuruluşları ve sendikalarla iyi bir iletişim kurduklarını belirten Prof. Dr. Gür, “Bu iletişim kanalı içerisinde de sürekli işbirliklerimiz devam ediyor. Bu işbirliği ölçüsünde şehre huzur, birlik, beraberlik anlamında büyük katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz” diyerek ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

HAK-İŞ Gaziantep İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Gaziantep Şube Başkanı Geçer, Rektör Prof. Dr. Gür’ün göreve geldiği ilk günden bu yana Milli birlik ve beraberlik ruhunun önemini vurgulayarak her zaman diyalogtan yana tavır sergilediğini belirtti. Geçer, Hizmet İş Sendikası olarak Gaziantep Üniversitesi ve Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde çalışan sendika üyeleriyle karşılıklı sevgi, saygı içerisinde iş barışını bozmadan aynı amaç doğrultusunda hizmet etmeye çalıştıklarını ifade etti.

Ziyarette Şube Başkanı Mehmet Geçer tarafından Rektör Prof. Dr. Ali Gür’e başarılı çalışmalarından, göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı plaket takdim edildi.