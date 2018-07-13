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13 Temmuz 2018 12:33

Hakan Ercan bölgesel gözlemciliğe terfi etti

Gaziantep’te 21 yıl futbol hakemliği yapan Hakan Ercan, artık bölgesel gözlemci olarak görevine devam edecek.

Hakan Ercan bölgesel gözlemciliğe terfi etti

13 Temmuz 2018 12:33


Gaziantep’te futbol alanında başarılı bir şekilde hakemlik görevini ifa eden Hakan Ercan, aynı zamanda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Bilgi Edinme ve İdari İşler Şube Müdürlüğü görevini de sürdürüyor. İl hakemliğinin ardından gözlemciliğe geçen ve bu görevini 3 yıldan buyana yürütün Hakan Ercan, 2 yıldan buyana da Merkez Hakem Kurulu (MHK) görevini yürütüyordu. Şuanda il hakem kurulunda raportör ve montör sorumluluğunu yürüten Ercan, 5 üyesi bulunan il hakem kurulunun en geç üyesi konumunda bulunuyor.


İl hakem ve gözlemcilik görevlerinin başarılı bir şekilde yürüten Ercan, 2018–2019 futbol sezonun bölgesel gözlemciliğe terfi etti. Ercan, yeni sezonda bölgesel maçlarda gözlemci olarak görev yapacak.




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