Halı saha maçında kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti

Olay, önceki gece Şehitkamil ilçesinde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğündeki halı sahada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli Muhammet Baltacı (23), arkadaşlarıyla maç yapmak üzere çevik kuvvet içerisindeki halı sahaya gitti. İddiaya göre, genç polis memuru maçın başlamasından bir süre sonra aniden fenalaşarak yere yığıldı. Durumu gören arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılan Baltacı, acil serviste tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan polis memuru hayatını kaybetti.

Genç polisin cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Muhammet Baltacı’nın cenazesi burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketi Trabzon’a gönderildi.