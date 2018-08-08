Halıcılar dünya halı modasını belirlemeye aday

Gaziantepli halıcılar, Gaziantep Üniversitesinin de desteğiyle sektöre her anlamda yön vermek istiyor.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz ve akademisyenlerden oluşan bir heyet Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği’ni (GAHİB) ziyaret etti. Ziyaret sırasında, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi için yapılacak projeler başta olmak üzere, kalifiye eleman ihtiyacından, müfredatın özel sektörün ihtiyaçlarına uygun şekilde düzenlenmesine kadar çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunuldu. Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan, son derece verimli geçen ziyaret sırasında sektörün geleceğini yakından ilgilendiren dört ayrı konuda görüş birliğine varıldığını açıkladı. Başkan Kaplan, “Bu konulardan birincisi üniversite bünyesinde Güzel Sanatlar Fakültesi’nde özel yetenekle öğrenci alan makine halıcılığı tasarım bölümünün açılmasıdır. İkinci konu ise üniversite ile birlikte tasarım günleri etkinliğinin düzenlenmesidir. Etkinlik kapsamında Türkiye genelinde halıcılık ve tasarım bölümlerinde okuyan öğrencilerin katılacağı bir tasarım yarışması düzenlenecek. Böylece sektörün öğrenci ve akademisyenlere tanıtılması sağlanacak. Ayrıca, firmalarda çalışan tasarımcıların geleceğin renkleri ve trendleri konusunda bilgilendirilmeleri için çeşitli sempozyum ve toplantılar düzenlenecek” diye konuştu.

Kaplan, üniversite-sanayi işbirliği kapsamında yapılacak olan çalışmalarla ilgili "Gaziantep Üniversitesi ile üzerinde anlaşma sağladığımız konulardan üçüncüsü de halı ile ilgili tüm teknik testlerin yapılabileceği bir laboratuvar kurulmasıdır. Biz şu anda analizleri İstanbul’da yaptırıyoruz. Bu hem maliyetleri yükseltiyor, hem de zaman kaybı oluyor. Bunun kendi üniversitemizde yapılması maliyetlerin azaltılması ve işlerin hızlanmasını sağlayacaktır. Çalışma yapmaya karar verdiğimiz dördüncü nokta da, üniversite bünyesinde tüm firmalara hizmet verebilecek bir danışmanlar kurulunun oluşturulması. Danışmanlar kurulu, üretim, finansman, istihdam, ihracat vs. hemen her konuda talep eden firmalara danışmanlık desteği verecek. Danışmanlar, üniversitedeki akademisyenlerden ve özel sektördeki profesyonellerden oluşacak. Üniversite sanayi iş birliğinin gelişmesi ve artmasında verdiği desteklerden dolayı Gaziantep Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr Ali Gür, Naci Topçuoğlu MYO Müdürü Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz ve ekibine teşekkür ediyoruz" dedi.