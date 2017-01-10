Halıcılar istişare toplantısında buluştu

Türkiye’nin halı ihracatının hemen hemen hepsini tek başına karşılayan Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAHİB), 2017 yılında yapılacak çalışmaları görüşmek üzere istişare toplantısı düzenledi.

Türkiye’den 2016 yılında 1 milyar 920 milyon 303 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirildi. Bu ihracatın 1 milyar 286 milyon 537 bin dolarlık dilimini Güneydoğulu ihracatçılar yaptı. Türkiye halı ihracatının yüzde 67’sini tek başına yapan bölge ihracatçısı, bu yıl içerisinde izlenecek yol haritasını belirledi. GAHİB Başkanı Salahattin Kaplan, yaptığı açıklamada, geçen yıl yaşanan bir takım olumsuz gelişmelerin halı ihracatını etkilediğini söyledi. Bu yılı dolu dolu geçirmek istediklerini belirten Kaplan, bu kapsamda mevcut pazarlardaki ağırlıklarını artırıp yeni pazarlara yöneleceklerini ifade etti. Geçen yıl yaşanan sorunları masaya yatırdıklarını anlatan Kaplan, sektörün gelişimi adına alınması gereken tedbirleri de görüştükleri toplantıda, hedef ülkeler belirlediklerini dile getirdi. Avrupa pazarına ağırlık vereceklerini vurgulayan Kaplan, özellikleri Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) ‘10 Ülke 10 İl’ eşleştirmesi kapmasında Gaziantep ile eşleşen İngiltere pazarını önemsediklerini ve 2017 yılında İngiltere’ye yapılan ihracatı artıracaklarını kaydetti.

Kolayı herkes yapar ama önemli olan zoru başarmak

Önemli olanın zoru başarmak olduğunu belirten Kaplan, “Son yıllarda hem mevcut pazarları koruduk hem de yeni pazarlara ağırlık verdik. Halı denildiğinde akla Gaziantep gelmektedir. Tabi bu günlere öyle kolay gelinmedi. Birçok sorun ve sıkıntıları bertaraf ettik. Ar-Ge ve inovasyona yatırım yaptık. Çağın gereklerinden geri durmadık ve her zaman teknolojik gelişmeleri yakından izledik. Yeni desenlerle de pazardaki ağırlığımızı artırdık. Bugün Amerika’dan Suudi Arabistan’a, Rusya’dan Çin’e kadar halı satabiliyorsak bunun ardında geçmişte dökülen terler bulunmaktadır. Bugüne kolay gelinmedi, bugünden de geleceğe kolay gidilmeyeceğini çok iyi biliyoruz. Düz asfalt yolda bütün araçlar seyredebilir ama engeli bolu, taşlı, patika yollardan geçmek öyle kolay değildir. İşte bizim yolculuğumuz ikinci yoldan devam etmektedir. Bazen patika yollarla bazen engelli yollardan ilerliyoruz. Eğer ülkemize ve şehrimize katkı sağlamak istiyorsak bu yolculuğa dayanmak zorundayız. Kolayı herkes yapar ama önemli olan zoru başarmaktır” dedi.

Halıcıların 2017 hedefi 1 milyar 500 milyon dolar

2016 yılında yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen 1 milyar 286 milyon 537 bin dolarlık halı ihracatı yaptıklarını yineleyen Kaplan, 2017 yılı için belirlenen hedefleri yakalamak için çalışacaklarını dile getirdi. Türkiye halı ihracatının büyük bir kısmını GAHİB üyelerinin gerçekleştirdiğine dikkati çeken Kaplan, “Bu yıl için yeni pazarlara girmenin yanı sıra mevcut pazardaki ihracatı da artırmak istiyoruz. 2017 yılı sonundaki hedefimiz 1 milyar 500 milyon dolar. Bu yakalanamayacak bir hedef değil, yeter ki bir olalım, yeter ki hedefimiz için çalışalım” şeklinde konuştu.

Sektörün 2017 yılına geçen yıla göre daha ümitli girdiğini vurgulayan Kaplan, “Rusya ile yaşanan siyasi krizin çözülmesi bizim için önemli bir gelişmedir. Ortadoğu’da hem siyasi hem de coğrafi sıkıntılar devam ediyor ama hayatta devam ediyor. İhtiyaçlar savaş da olsa bitmez. Ortadoğu pazarı bizim için önemli ancak ihracatımızı artırmak istiyorsak yeni pazarlarda da aktif olmak zorundayız. Bunun için hem Amerika hem de Avrupa ülkelerine daha çok halı satmak istiyoruz. Bu pazarlarda iyileşmemiz devam ediyor, 2017 sonunda beklediğimiz hedefleri geçmek istiyoruz. Mücadelemiz hız kesmeden devam ediyor, 2017’den umutluyuz” ifadelerini kullandı.

Halı fuarlarını kaçırmıyoruz

Kaplan, 2016 yılında sektörün sıkıntılarını çözmek için büyük mücadele verdiklerini ve bu konuda önemli mesafe kat ettiklerini belirterek, sorunları çözerken yeni pazarlar için fuarlardan da geri durmadıklarını ifade etti. Geçen yıl Almanya Domotex, Çin Domotex, Kanada Halı Fuarı ve İngiltere Halı Fuarı’na Ur-Ge heyeti ile gittiklerini hatırlatan Kaplan, geçen yılın mayıs ayında Gaziantep’te de Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Halıcılar Odası ve GAHİB işbirliğinde ‘Domotex Turkey Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı’ düzenlediklerini anımsattı. Bu yılında bütün halı fuarlarına katılacaklarını vurgulayan Kaplan, “Almanya’daki fuara Ur-Ge kapsamında 360 metrekarelik stant aldık. 20’den fazla firmamızı fuara götürüyoruz ayrıca ürünlerini sergilemek isteyen 12 firmamıza da start verdik. Aynı şekilde Çin’de düzenlenecek halı fuarına da katılacağız. Fuarlar bizim için çok önemli organizasyonlardır, bu nedenle fuarları kaçırmak istemiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Halı dünyasının gözü Gaziantep’te olacak

Gaziantepli halıcıların her geçen gün kendini yenilediğini ifade eden Kaplan, Ar-Ge çalışmalarına ağırlık veren halıcıların hedef pazarlar için çalıştığını söyledi. Halının başkenti olarak gösterilen Gaziantep’te, Gaziantep Ticaret Odası ve Halıcılar Odası ile birlikte düzenledikleri Domotex Turkey’in bu sene de mayıs ayında ziyarete açılacağını anlatan Kaplan, bu fuarın hem Gaziantep hem de halı sektörü için büyük bir organizasyon olduğunu vurgulayarak, “Halı dünyasının gözü Gaziantep’te olacak” diye konuştu.