Halıcılar yeni başarı öyküleri yazmaya hazırlanıyor

Halı istişare toplantılarının sektör temsilcileri arasındaki bağı geliştireceğini ifade eden Gaziantep Halıcılar Odası Başkanı Mehmet Törer’de toplantının verimli geçtiğini ifade etti. Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliğinde (GAİB), düzenlenen istişare toplantısına GAHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kaplan başkanlık yaptı. Sektörün sorunlarını ve ihracatın değerlendirildiği istişare toplantısının ardından düzenlenen geleneksel iftar yemeğine katılan halı üreticileri ve ihracatçıları birlik ve beraberlik mesajları verdi. GAHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kaplan başkanlığında düzenlenen halı istişare toplantısına Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, Gaziantep Halıcılar Odası Başkanı Mehmet Törer ile çok sayıda firma temsilcisi katıldı. Sektörün önümüzdeki 5-10 ve 15 yıllık geleceğiyle ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan toplantıda mevcut pazarların korunması ve geliştirilmesinin yanı sıra yeni pazarların da mercek altına alınması yönünde görüşler bildirildi.

"Güç birliğiyle ihracatı arttıracağız"

GAİB hizmet binasında düzenlenen toplantı sonrası genel bir değerlendirme yapan GAHİB Başkanı Kaplan, ihracatta hedeflenen rakamlara ulaşmak için kolları sıvadıklarını belirterek, halının merkezinde dokunan halıları dünyanın dört bir köşesine sereceklerinin altını çizdi. Kaplan, sektörün sorunlarını çözmek için çalıştıklarını ve sorunları tespit ettiklerini belirterek, bunların çözümüne ilişkin çalışma başlattıklarını dile getirdi. Sektörün ileriye gitmesi için hazırladıkları yol haritasına göre yürüyeceklerini ifade eden Kaplan, “Bugüne kadar halı sektörünün gelişimi için büyük emekler verildi, sektör bir noktaya getirildi. Dünyanın halısı şehrimizde dokunuyor. Bu dün verilen emeklerin karşılığıdır, şimdi biz de sektörü daha ileri noktalara taşımak için çalışıyor, projeler üretiyoruz. 130’a yakın ülkeye ihracat yapıyoruz, mevcut pazarları koruyarak yeni pazarlara odaklandık. Yeni pazarlarda ağırlığımızı artırarak hedeflerimize ulaşacağız” dedi.

"Halı ihracatımızda artış sürüyor"

İhracat rakamlarına da değinen Kaplan, geçen yıl ocak-mayıs döneminde bölgenin halı ihracatının 565 milyon 552 bin dolarken, bu yılın aynı döneminde yüzde 7,7 artarak 609 milyon dolara ulaştığını kaydetti. Halı gruplarında en fazla dış satımı 566 milyon 319 bin dolarla makine halısıyla yaptıklarını anlatan Kaplan, ihracatın yüzde 93’ünü makine halısının karşıladığını ifade etti. Makine halısını 40 milyon 790 bin dolarla tufte halısının, 1 milyon 493 bin dolarla el halılarının ve 404 bin dolarla kilimlerin izlediğini vurgulayan Kaplan, “İhracatımızda Ortadoğu ülkeleri dikkati çekiyor; bu bölgeye 5 aylık zaman diliminde 214 milyon 582 bin dolarlık halı satışı yapıldı. Ortadoğu’yu 180 milyon 352 bin dolarla Amerika ülkeleri izledi. Avrupa Birliği ülkeleri 84 milyon 383 bin dolarla ihracatta üçüncü sırada yer alırken, Afrika ülkelerine ise 55 milyon 920 bin dolarlık halı ihracatı yapıldı. İhracatın kalan kısmını da diğer bölgelerle karşıladık. Ülkelere baktığımızda Amerika, 167 milyon 741 bin dolarla ilk sırada bulunuyor. Bu ülkeyi 90 milyon 574 bin dolarla Suudi Arabistan izlerken, 38 milyon 798 bin dolarla Irak üçüncü ülke oldu” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin halı ihracatını Güneydoğu’nun sırtladığına dikkati çeken Kaplan, Güneydoğu’dan 5 ayda 609 milyon dolarlık ihracat yapılırken, ikinci sıradaki İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin dış satımının 257 milyon 704 bin dolar olduğunu sözlerine ekledi.

"Daha güçlü kılacaktır"

Dünyanın halı merkezi konumunda bulunan ve her geçen gün sektörün geliştiğini ifade eden Gaziantep Halıcılar Odası Başkanı Mehmet Törer’de düzenlenen istişare toplantılarının sektör temsilcileri arasındaki bağı güçlendirdiğini ve verimli sonuçlara ulaşıldığını ifade ederek, toplantıya katılan sektör temsilcilerine teşekkür etti.

"Halı sektörü iftar yemeğinde buluştu"

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliğinde düzenlenen halı istişare toplantısının ardından geleneksel iftar yemeğinde de bir araya gelen halı sektörünün önde gelen isimleri, gündemi ve sektörle ilgili sorunları konuşarak, karşılıklı görüş alışverişinde bulundular. İstişare toplantılarının her ay yapılacağını ifade eden GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan tespit edilen sorunların kısa sürede çözülmesi için birlik ve beraberlik içerisinde hareket edileceğini de sözlerine ekledi.

İstişare toplantısı yoğun katılım

Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği (GAİB) hizmet binasında düzenlenen istişare toplantısına ve geleneksel iftar yemeğine yoğun katılım sağlanırken, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kaplan, Gaziantep Halıcılar Odası Başkanı Mehmet Törer ile Yönetim Kurulu Üyeleri toplantı ve iftar yemeğine katılan sektör temsilcileriyle yakından ilgilendiler.