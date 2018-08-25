Halk otobüsü ile ticari taksi çarpıştı: 18 yaralı

Kaza Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Karacaahmet Mahallesi Kanalyolu kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Ömer K. idaresindeki 27 T 1754 plakalı ticari taksinin aniden yola çıkması üzerine Sait Doğan idaresindeki 27 E 031 plakalı özel halk otobüsü taksiye çarparak yan yattı. Otogar istikametine giden ve içerisinde çok sayıda yolcu taşıyan halk otobüsünün devrilmesiyle olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada yaralanan 18 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise inceleme yaptı.