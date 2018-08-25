Diğer
Kategoriler
25 Ağustos 2018 15:42

Halk otobüsü ile ticari taksi çarpıştı: 18 yaralı

Gaziantep’te özel halk otobüsü ile ticari taksinin çarpıştığı kazada 18 kişi yaralandı.

Halk otobüsü ile ticari taksi çarpıştı: 18 yaralı

25 Ağustos 2018 15:42


Kaza Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Karacaahmet Mahallesi Kanalyolu kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Ömer K. idaresindeki 27 T 1754 plakalı ticari taksinin aniden yola çıkması üzerine Sait Doğan idaresindeki 27 E 031 plakalı özel halk otobüsü taksiye çarparak yan yattı. Otogar istikametine giden ve içerisinde çok sayıda yolcu taşıyan halk otobüsünün devrilmesiyle olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.


Kazada yaralanan 18 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise inceleme yaptı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç