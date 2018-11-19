Halk sağlığı günlerinde gündem bu kez “Diyabet”

Halk Sağlığı Günleri Sempozyumunda “Diyabet ve Komplikasyonları” konusu ele alındı. Diyabetin her yönüyle tartışıldığı sempozyumda; çalıştay, konferans, panel ve bildiri sunumları yer aldı.

HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen ve piyano dinletisi ile başlayan programa Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven, Gaziantep Valisi Davut Gül, HKÜ Mütevelli Heyeti Üyesi Songül Kalyoncu, HKÜ Rektör V. Edibe Sözen, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, çok sayıda akademisyen, öğrenci ve basın mensubu katıldı.

Uzmanlar uyarıyor:“Diyabetli sayısı arttı”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından açılış konuşmasını yapan HKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zerrin Pelin, "Diyabet, solunum hastalıklarıyla beraber önümüzdeki on yılın en çok sık göreceğimiz ve en çok uğraşacağımız iki hastalıktan biri. Toplum olarak geliştikçe maalesef görüyoruz ki obezite oranlarımız giderek artıyor. Obezite arttıkça diyabetin oranı da gittikçe artıyor. Akademisyenler ve sağlıkçılar olarak bir araya gelip bu konuda ne yapabiliriz dedik. Böyle bir sempozyum konusu ortaya çıktı. Verimli bir toplantı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Sayısal verilerle diyabetli sayısının günümüzdeki artan oranlarına değinen HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen, "Rakamsal değerler de gösteriyor ki, diyabet çağımızın en önemli kronik hastalıklarından birisi haline gelmiştir. Medya dünyasında sağlık haberlerine çok yer veriliyor. İnanıyorum ki bu tür çalışmalar medyaya doğru aktarıldığında, insanlarımız halk sağlığı konusunda iyi bir şekilde bilgilenmiş olacaklardır" ifadelerini kullandı.

Güven, diyabetin yıldan yıla artışına dikkat çekti

Sağlık Bakanlığının diyabet ve obezite ile ilgili yaptığı çalışmalardan bahseden Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Muhammet Güven, diyabetin dünya ve ülke genelinde yıldan yıla ne kadar arttığını rakamsal verilerle anlattı. Güven, "Kamu farkındalığı için çalışmalar yürütüyoruz. Dünya diyabet günlerinde aktif olarak etkinlikler düzenlemekteyiz. Eğitim çalışmalarımız devam etmektedir. Hastanelerde görevli diyabet hemşireleri ve diyetisyenlere yönelik hizmet içi eğitim verilmektedir. Eğitimler kapsamında katılımcılara diyabet okul diploması verilmekte olup yaklaşık 2018 yılının ilk dokuz ayında 50 bin kişi bu diplomayı almıştır'' dedi.

Sempozyuma katılan Gaziantep Valisi Davut Gül ise ‘'Hasan Kalyoncu Üniversitesi kısa süre içerisinde parmakla gösterilen bir vakıf üniversitesi haline geldi. Gaziantep sanayi ve ticaret kenti olarak ön planda. Ama inanıyorum ki üniversitelerimiz ile birlikte eğitim ve bilim kenti olacak. Bu programa katkıda bulunan herkese teşekkür ederim" dedi.

Üniversitelerden alanında uzman bilim insanlarının konuşmacı olarak yeraldığı sempozyumda, "Diyabette Modern Tedavi”, “Diyabeti Nasıl Önlemeliyiz”, “Çalıştay Sonrası, Akılcı Diyabet Takibi ve Tedavisi”, “Vaka Örnekleri ile Diyabetik Ayak”, “Diyabetik Hastalarda Az Bilinenler”, “Günümüzün Pandemisi Diyabet” ve “Diyabetin Cerrahi Tedavisi Var mı” konularında panel, konferans ve tartışma konuları yer aldı. Katılım ve ilginin yoğun olduğu programda, “Diyabette AterojenikDislipidemi” konulu uydu sempozyumu ve fotoğraf gösterimi katılımcılara sunuldu.

Alanında uzman hekim, hemşire, diyetisyen ve fizyoterapistlerin katıldığı program sonunda sahneye çıkan Grup Vagon'un konseri ile katılımcılar günün yorgunluğunu çıkardı. Yoğun ilgi ve katılımın gözlendiği etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.