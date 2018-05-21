Öte yandan Büyükşehir’e ait müzeler, 2018’in ilk dört ayında, 342 bin 130 bin kişi ağırladı.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet yürüten: Kendirli Gazi Kültür Merkezi, Hamam Müzesi, Bayazhan Kent Müzesi, Emine Göğüş Mutfak Müzesi, Gaziantep Kalesi ve Kahramanlık Panorama Müzesi, Atatürk Anı Müzesi, Oyun ve Oyuncak Müzesi, Ali İhsan Göğüş Müzesi ve Gaziantep Araştırmaları Merkezi ile 15 Temmuz Demokrasi Müzesi, kentin en canlı noktası oldu. 2017 yılında 800 bin kişi tarafından ziyaret edilen müzeler, 2018 yılının ocak, şubat, mart ve nisan aylarını kapsayan 4 aylık döneminde, bu sayının üçte birine yaklaştı.

Büyükşehir Belediyesine bağlı müzeleri, 4 ayda 342 bin kişi ziyaret etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yönetiminde her geçen yıl, hedef büyüten Müzeler Kenti: Gaziantep, şimdiden 342 bin 130 ziyaretçi sayısına ulaştı. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Müzeler ve Kütüphane Şube Müdürlüğünce, müzeler konusunda yapılan etkinlikler, ziyaretçi sayısının artışını etkiledi. Bu kapsamda soğuk heykel atölyesi çalışmalarıyla ortaya çıkan figürler, Gaziantep Sanat Merkezi önüne ve çevresine yerleştirildi, kentin kurtuluş mücadelesini yansıttı, vatandaşların dikkatine sunuldu.

Yepyeni vizyonuyla göze çarpan müzeler, çeşitli kuruluşların ödülüne layık görüldü. Tarihi Antep Kalesi’nin yanı başında yer alan Hamam Müzesi, “Tarihi Kentler Birliği Yaşam Kültür Müzesi” ödülünü aldı, müzeler kenti olma hedefine doğru yürüyen Gazi şehri, gururlandırdı.

Hamam müzesi hakkında

Osmanlı hamam mimarisi ve kültürünün en güzel örneklerinden birisi olan yapı, Lala Mustafa Paşa tarafından yaptırılan külliyenin yüzyıllarca hamam bölümü olarak hizmet vermiştir. Vakfiyesine göre 1577 tarihinde yapıldığı anlaşılmaktadır. Paşa Hamamı olarak uzun yıllar hizmet veren yapı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılında restorasyonu tamamlanarak Gaziantep hamam kültürünün yaşatıldığı bir müze haline dönüştürülmüştür. Aslına sadık kalınarak teşhir edilen hamamda soğukluk, ılıklık, sıcaklık bölümleri, Haluk Perk koleksiyonundan hamam araç ve gereçleri, hamam adetleri, bal mumu heykeller ve maketlerle canlandırılmıştı.