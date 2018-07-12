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12 Temmuz 2018 13:56

"Hamleni Yap" projesi 4. yılında da dolu dizgin

Şehitkamil Belediye Başkanlığınca satranç sporunu geniş kitlelere yaymak ve miniklere satrancı eğlenceli ve renkli çalışmalarla öğretmek amacıyla yürütülen “Hamleni Yap” projesi 4.


12 Temmuz 2018 13:56

yaşını kutluyor. Proje kapsamında yaz tatili döneminde yüzlerce öğrenci, yaş gruplarına göre zeka sporlarıyla tanışıyor.


Sürekli Satranç Eğitim Merkezinde branşa özgü çalışmalarını yıl boyunca aralıksız olarak sürdüren Şehitkamil Belediyesi, “Hamleni Yap” projesi kapsamında yüzlerce öğrenciyi satranç sporuyla buluşturmaya devam ediyor. Yaz tatilini fırsat bilen satranç sevdalısı öğrenciler, Şehitkamil Belediyesi Satranç Parkında düzenlenen eğlenceli ve renkli aktivitelerle keyifli zamanlar geçiriyorlar. 2014 yılından bu zamana kadar Türkiye Satranç Federasyonu Gaziantep İl Temsilciliği ile işbirliği içerisinde başarıyla yürütülen “Hamleni Yap” projesinin yaz dönemi çalışmalarında eğitimlere katılan sporcuları Sürekli Satranç Eğitim Merkezinde ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, katılımcı öğrencilere satranç takımları armağan etti. Sporcularla satranç oynayan ve eğitmenlerden çalışmalarla ilgili bilgiler alan Başkan Fadıloğlu, çalışma süresi boyunca çocuklarını yalnız bırakmayan öğrenci velileriyle de proje çalışmalarıyla ilgili sohbet ederek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.


Eğitimler yıl boyu devam ediyor


“Hamleni Yap” projesi kapsamında Şehitkamil BelediyesiSürekli Satranç Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen yaz dönemi çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, miniklere satranç sporunu sevdirerek öğretmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Başkan Fadıloğlu, açıklamasında şunları söyledi:


“Sürekli Satranç Eğitim Merkezinde eğitimler yıl boyu aralıksız olarak devam ediyor. Satranç branşıyla yeni tanışan öğrencilerimizden, ileri seviyede bilgi ve tecrübeye sahip sporcularımıza kadar satranç branşına gönül veren herkesi Sürekli Satranç Eğitim Merkezimizde misafir etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Faydaları ve çocuk gelişimine olan katkısı saymakla ifade edilmeyecek kadar çok olan bu özel sporla geniş kitleleri erken yaşta buluşturmak adına proje çalışmalarımızı Türkiye Satranç Federasyon Gaziantep İl Temsilciliği ile işbirliği içerisinde büyük bir dinamizmle gerçekleştiriyoruz. Satranç branşıyla tanışan minik öğrencilerimize branşa özgü kuralları öğretmeden önce onlara farklı metotlarla satrancı sevdiriyoruz. Severek öğrenen minik şampiyonlarımız branşa daha çok ilgi gösterecek, ilerlemeleri ve başarılı olmaları çok daha hızlı olacaktır. Eğitim ve proje çalışmalarının gerçekleştirilmesinde emeği olan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Burada en büyük teşekkürümüz ise değerli velilerimize, onlar gerçekleştirdiğimiz tüm sportif çalışmalarda en büyük destekçimiz. Allah izin verirse Şehitkamil’de akıllı hamlelerin sayısı çok daha büyüyecek ve lisanslı müsabık sporcu sayımız binlerce ifade edilecektir.”




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