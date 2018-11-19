Hasan Celal Güzel Kültür ve Spor Vadisi'nde çalışmalar tamamlandı

250 dönüme kurulan kültür ve spor vadisine yönelik çalışmalar tamamlanarak, Gazianteplilerin hizmetine sunuldu.

Büyükşehir, Nurgana'da boş alanı kamulaştırdı, bölgeyi adeta yeşile boyadı, Nurgana'nın vizyonunu değiştirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin fidanlığından başlayarak, Hobi Bahçesi'ne kadar uzanan geniş alanda kurulan Hasan Celal Güzel Kültür ve Spor Vadisi, bölgenin nefesini açacak. “Nurgana'nın kıpkırmızı toprağını, yeşilini, suyunu halkımızla buluşturuyoruz. Çocuklarımız için park içerisine açık ve kapalı spor alanları yapıyoruz. Spor tesisleri, yüzme havuzu ve çok sayıda spor alanını gençlerimize kazandırıyoruz” diyerek, Hasan Celal Güzel Kültür ve Spor Vadisi'ni müjdeleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeşil alanların artırılması için önemli çalışmalar yürüttü, kamuoyunun dikkatini çekti. Hasan Celal Güzel Kültür ve Spor Vadisi'nde, çocuk kütüphanesi, yarı olimpik yüzme havuzu, paten ve kaykay kullanan gençler için skate park, kafeteryalar, mescit, tuvaletler, soyunma ve hakem odası yer aldı. Profesyonel futbol sahası, basketbol sahası, voleybol sahası ve tenis kordunun bulunduğualan, koşu ve bisiklet parkuruyla çevrelendi. Çocuklara trafik eğitimi verilecek alanda, çeşitli oyun grupları konuşlandırıldı. Farklı yaş gruplarına hitap eden geleneksel sokak oyunlarına yönelik alanlar, Hasan Celal Güzel Kültür ve Spor Vadisi'ne renk kattı.