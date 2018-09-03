Hasan Kalyoncu Üniversitesinde kayıt heyecanı

Gaziantep’ten ve dışından yüzlerce veli ve öğrencinin sabahın erken saatlerinden itibaren HKÜ Kampüsüne gelmesiyle start alan yeni öğrenci kayıtları, yoğun ve heyecanlı bir katılımla devam ediyor.

Eğitim fakültesi, iletişim fakültesi, güzel sanatlar ve mimarlık fakültesi, hukuk fakültesi, iktisadi idari ve sosyal bilimler fakültesi, mühendislik fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi ve meslek yüksekokulu olmak üzere 7 fakülte, 1 meslek yüksekokulu, 1 yüksekokul olarak toplam 25 bölümde yeni öğrenci kayıt işlemlerini sürdüren HKÜ, kampüse gelen her veli ve öğrenci ile ayrı ayrı ilgilenerek kayıt işlemlerine seri ve pratik olarak sürüyor.

“Her fakülte farklı günlerde kayıt alacak”

HKÜ, yoğunluğu önlemek ve işlemleri daha seri hale getirebilmek için her fakülteye farklı günlerde kayıt alacağını bildirdi. 3-4 Eylül’de, hukuk fakültesi, iktisadi ve idari bilimler fakültesi, mühendislik fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi, 5-6 Eylül’de eğitim fakültesi, meslek yüksekokulu, güzel sanatlar ve mimarlık fakültesi, iletişim fakültesini kazanan öğrencilerin kayıtları alınacak olup 7 Eylül tarihinde de mazeret nedeniyle kayıt olamayan öğrencilerin kayıt işlemleri yapılacak.

Yeni dönem oryantasyon ile başlayacak

2018-2019 ders yılının 24 Eylül’de başlayacağı HKÜ yetkilileri tarafından bildirilirken, yeni öğrencilere özel oryantasyon programı da gerçekleştirilecek. Oryantasyon programlarıyla yeni öğrencilerin üniversiteye adaptasyonu sağlanacak.

HKÜ’ye kayıt olmak için gelen yeni öğrenciler ve velileri, özellikle kayıtları esnasında HKÜ’nün verdiği hizmetlerden son derece memnun kaldıklarını ifade ederek, üniversitenin atmosferinden ve mimari yapısından çok etkilendiklerini söylediler. Ayrıca yeni öğrenciler HKÜ’yü kazanmaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdiler.