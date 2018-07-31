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31 Temmuz 2018 13:56

Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde tercih ve tanıtım günleri başladı

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, üniversite adayı öğrenciler ve veliler büyük bir heyecanla doğru tercih yapabilmek için kolları sıvadı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde tercih ve tanıtım günleri başladı

31 Temmuz 2018 13:56



Öğrencilerin tercihleri için birçok kurum çeşitli destek sağlamaya hazırlanırken, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) de tercihlerin son günü olan 19 Ağustos’a kadar “Tanıtım ve Tercih Günleri” düzenleyerek öğrencilere, uzman rehber öğretmenler ve akademik kadrosuyla doğru meslek seçimi ve kariyerleri için hizmet verecek.



Uzman görüşü almadan tercih yapmayın



HKÜ Tercih ve Tanıtım Günleri HKÜ Kampüsü içinde, eğitim fakültesi binası içerisinde, her bölümün akademisyen kadrosu tarafından, veli ve öğrencilere bölümler hakkında detaylı bilgi veriyor. HKÜ Tercih ve Tanıtım Günlerinde kampüsle beraber, Gaziantep’in birçok noktasında ve Türkiye’nin çeşitli illerinde üniversite adayı öğrencilere destek sağlıyor. Ayrıca tanıtım noktalarıyla ilgili detaylı bilgi HKÜ’nün internet adresinde açıklandı.


Aday öğrencilere ve velilere, HKÜ akademisyenleri tercih ve tanıtım günlerinin sonuna kadar, üniversitenin sağladığı imkanlar, fakülteler, meslekler ve tercihler, akademik programlar, burs seçenekleri, kampüs imkanları, üniversitenin yurtiçi ve yurtdışı olanakları, barınma imkanları hakkında detaylı bilgiler vermeye devam edecek. Uzman tercih danışmanları datercih ve tanıtım günlerinin sonuna kadar, doğru meslek seçimi ve tercihlerde öğrencilere yardımcı olacak. HKÜ Uzman Tercih Danışmanları üniversite adaylarını uyararak, “Öğrenciler, iyi bir geleceğe ve hedefindeki mesleğe ulaşabilmesi için son kararlarını vermeden, mutlaka bir uzman tercih danışmanıyla görüşmelidir” ifadelerine yer verildi.




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