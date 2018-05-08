Geçtiğimiz günlerde doktor kadrosuna dahil olan Psikolog Gonca Hasgül, çocuklarla iletişime yönelik önemli bilgiler verdi.

Çocuklarla iletişim kurmak konusunda ebeveynlerin araya bazı engeller koyduğunu söyleyen Psikolog Gonca Hasgül, çocuklarla iletişim konusunda ailelere önerilerde bulundu. Yaptığı açıklamada ebeveynlerin çocuklarını koşulsuz kabul etmeleri gerektiğini söyleyen Hasgül, ebeveynlerden çocukları ile aralarındaki bağı güçlendirmelerini istedi.

Sağlıklı iletişim kurabilen bireyler için, sağlıklı aile içi iletişim önemli olduğunu belirten Psikolog Gonca Hasgül, “Aile içi iletişim becerilerinin geliştirilmesi, iletişim becerileri güçlü olan çocukların yetişmesi demektir. Bu çocuklar kendini iyi ifade eden, özgüveni yüksek, çevrelerine saygı duyan, çevresindeki kişilerle iletişim ve sosyalleşme sürecinde bir adım öne çıkan çocuklardır. Sağlıklı iletişim kurabilen bireyler için, sağlıklı aile içi iletişim ön koşuldur. Ön koşul sağlanamadığında çocuklar aile içinde gördüklerini, yaşadıklarını çevrelerine yansıtırlar” dedi.

Çocukla iletişimde 3 önemli kural var

Çocuklarla iletişimde 3 önemli ebeveyn yaklaşımı olduğunu söyleyen Hasgül, bunların ‘Destekleyici Yaklaşım’, ‘Pasif Yaklaşım’ ve ‘Denetleyici Yaklaşım” olduğunu belirtti. Destekleyici yaklaşımda ebeveynlerin çocuklara yakın ilgi gösterdiğini dile getiren Hasgül, “Olumlu ebeveyn, çocuğa yakın ilgi gösterir. Açık ve net şekilde beklentilerini ifade eder. Kural koyar, sonuçlarını uygular. Çatışmadan yılmaz. Tutarlı ve kararlıdır. ‘Pasif Yaklaşımda’ ise ebeveynler çocuğun etkinliklerine karşı ilgisiz ve kayıtsızdır. Çocuğun istenmedik davranışlarını görmezden gelir. Çocuğun tüm istekleri yerine gelir ve sınırsız haklara sahip olur. Son olarak ‘Denetleyici Yaklaşımda’ durum çok farklıdır. Yönetmeye çalışan ebeveyn çocuğu başkalarıyla kıyaslar ve çocuğun mevcut davranışlarını değiştirmek için bazı bahaneleri kullanır. Saldırgan ebeveynler çocuğa sürekli bağırır. Tehdit edip, sevgisini esirgediği gibi fiziksel şiddet de gösterebilir. İstenmeyen davranışlarında çocuğu susturur, aşağılar” ifadelerini kullandı.

Engelleri kaldırın

Psikolog Hasgül, ebeveynlerin çocuklarla iletişim kurarken araya bazı iletişim engelleri koyduklarını belirterek, "Ebeveynler çocuklarla iletişim kurarken araya bazı engeller koyuyorlar. Bazı ebeveynler çocuklarını aşağılamak, korkutmak, emir veya nasihat vermek, başka ailelerin çocukları ile kıyaslamak, hafife almak ve eleştirmek gibi araya engeller koyuyorlar. Bunlarda zamanla ebeveyn ve çocuk arasında iletişim eksikliğine neden olur" dedi. Son olarak çocuklarla sağlıklı iletişim kurmanın temel ilkesinin çocuğu koşulsuz kabul etmek olduğunu söyleyen Hasgül, ebeveynlere de önerilerde bulundu. Hasgül, "Koşulsuz kabul edilen çocuk, aynı zamanda hiçbir davranışına bağlı olmaksızın koşulsuz sevildiğini de hisseder. Bu durum istenen/uygun davranışları yerine getirmesinde daha istekli olmasını sağlar. Bir diğer ilke olan etkin dinlemek, göz teması kurarak, çocuğun anlattıklarını açarak, duygularını isimlendirerek, çocukta “anlaşılıyorum” hissini yaratmaktır. Anlaşıldığını, dinlenildiğini hisseden çocuk kendini daha iyi ifade edecek, yaşadıklarını ebeveynleri ile daha fazla paylaşacaktır. Doğru “Ben dili” Kullanımı, sadece duyguyu veya sadece ben kelimesi ile başlayan bir cümleyi değil, duygu, davranış ve sonucu içermelidir. Doğru Ben Dili, "Oyuncaklarını arkadaşınla paylaşmadığın için (davranış) arkadaşının canı sıkıldı ve eve gitmek istedi (sonuç), ben de böyle davranmana çok üzüldüm (duygu)" şeklinde konuştu.

Psikolog Gonca Hasgül bunların dışında önerilerini ise "Çocukların gelişim dönemleri hakkında bilgi sahibi olunmalı, çocuğun konuşmasına izin/fırsat verilmeli ,ebeveynler kendi iletişim becerilerini büyüteç altına almalı, iletişimi güçlendiren sihirli cümleler kullanılmalı, zaman ayırmanın önemli olduğunu hissettirilmelidir" diye konuştu.