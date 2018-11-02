HASİAD yönetiminden GSO'ya ziyaret

Hadımköy-Arnavutköy Sanayici ve İşadamları Derneği (HASİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozdağ ve beraberindeki heyet Gaziantep Sanayi Odası'na (GSO) ziyarette bulundu.

Ziyarette kent ve ülke ekonomisi hakkında görüş alışverişinde bulunularak değerlendirmeler yapıldı.

Gaziantep'in girişimci ruhu ve üretim dinamikleriyle ülkemize değer kattığını belirten GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, “Kentimizde ortak akıl kültürü var. Bu anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Gaziantep ve ülkemize hizmet etmek için elimizden geleni yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

Gaziantep-Kilis arasında kurulacak, Polateli-Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi hakkında da bilgi veren Ünverdi, “Fabrikalarımızın çatısına güneş panelleri kuracağız. Fabrikalar enerji ihtiyaçlarının önemli bir kısmını güneş enerjisinden karşılayacak.Dünyanın her yerinden yabancı yatırımcıları kuracağımız Polateli-Şahinbey OSB'ye yatırım yapmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

HASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozdağ da ev sahipliği için GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi'ye teşekkür etti.

Bozdağ, “Gaziantep'in ortak akılla hareket etmesi ülkemiz için önemli bir örnektir. Gaziantepli sanayicilerimizin deneyimlerinden, tecrübelerinden faydalanıyoruz. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.