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03 Haziran 2018 15:53

Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 4 yaralı

Gaziantep’te içerisinde hasta bulunan ambulans kaza yaptı.

Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 4 yaralı

03 Haziran 2018 15:53

Kazada 4 kişi yaralandı.


Kaza, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Pancarlı Mahallesi Abdulkadir Aksu Bulvarı üzerinde meydana geldi.


27 BND 25 plakalı 22 yaşındaki D.K. idaresindeki araç ile 43 yaşındaki ambulans sürücüsü K.Ö.’nün çarpışması sonucu ambulans yan yattı.


Kalp krizi hastasını taşıyan ambulanstaki doktor, hasta ve hasta yakını ile otomobil sürücüsü D.K. yaralandı.


Yaralılar 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin işlemlerinin ardından çekici gelerek, ambulansı kaza yerinden kaldırdı.




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