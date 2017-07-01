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01 Temmuz 2017 13:39

Hastaneyi bıçaklarla basan grubu jandarma dağıttı

Hastalarıyla ilgilenilmediği iddiasıyla hastaneyi basan ve doktor ile çalışanlara bıçak çeken 10-15 kişilik grubu jandarma önledi.

Hastaneyi bıçaklarla basan grubu jandarma dağıttı

01 Temmuz 2017 13:39


Olay, akşam saatlerinde Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesinde meydana geldi. Hastaneye getirilen bir kadın tedavi edildikten sonra taburcu edilip evine gidiyor. Ancak kadın yakınlarına doktorların kendisiyle ilgilenmediğini söyleyince, kadının yakınları olduğu iddia edilen 10-15 kişilik gurup hastaneye gelip doktorlarla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle yaşanan arbedede guruptan bazı kişiler bıçaklarla doktor ve hastane güvenlikçilerine saldırdı. Bu sırada cezaevinde görevli olan ve görev için hastanede bulunan jandarma ekipleri saldırganlara biber gazı sıkarak dağıttı. Bu esnada bir özel güvenlik görevlisi koluna aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Tüm bu yaşananlar hastanenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Olayla ilgisi bulunan 3 şüpheli göz altına alınarak sorgulanmak üzere karakola götürüldü.


Hastane bıçaklanarak öldürülen doktorun ismini taşıyor


17 Nisan 2012 tarihinde 17 yaşında bir kişi, Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi’nde tedavi gören 80 yaşındaki dedesinin ölümünden sorumlu tutuğu Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Ersin Arslan’ı, göğsünden ve karnından bıçaklayarak öldürmüş, cinayetin ardından zanlı tutuklanırken, ölen Dr. Ersin Arslan’ın ismi ise görev yaptığı hastaneye verilmişti.




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