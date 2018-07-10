Hatalı parklar itfaiyeyi engelledi

Ancak ekipler, gelişi güzel park edilen araçlar yüzünden yangın çıkan yere ulaşmakta zorlandı.

Gaziantep bir iş yerinden dumanların çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Gelen ihbarla itfaiye harekete geçti. Ancak sokağa gelişi güzel park edilmiş araçlar itfaiyenin olay yerine ulaşmasına engel oldu. Hatalı park eden araçların plakalarını anons eden itfaiye ekipleri, araç sahiplerinin araçlarını kaldırması için uzun süre beklemek zorunda kaldı. Araçların kaldırılmasıyla beraber ekipler olay yerine ulaşmaya çalıştı.

Öte yandan yangının iş yerinde değil, çöp konteynerinde olduğu ortaya çıktı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz herkesin acil durumlara karşı duyarlı olması gerektiğini belirterek, "Biz bir ekibiz 2 milyonluk bir aileyiz. Acil durumları yönetmek sadece itfaiye dairesinin görevi değil, trafik park bilgi paylaşma bunların hepsi sürecin bir parçasıdır. Dolayısıyla vatandaşlarımızın trafikte park kurallarına yol vermelerine park ederken acil durumları düşünerek hareket etmesi gerekiyor. Vatandaşlarımız acil durum ekiplerinin işini kolaylaştırsınlar" diye konuştu.