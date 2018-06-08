Hatem ailesi, hastanenin 12. kuruluş yıl dönümünde iftarda buluştu

kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Özel Hatem Hastanesi yönetimi , doktorları çalışanları ve misafirleri, geleneksel olarak düzenlenen iftar yemeği ve Hastanenin 12. Kuruluş Yıl dönümü programı için tabipler odası lokalinde bir araya geldi. Coşkulu bir kalabalığın oluşturduğu iftar ve yıl dönümü programında Hatem ailesini ve katılımcıları selamlayarak, konuşmalarına başlayan Özel Hatem Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Halil Boyunsuz, " Gaziantepin en önde gelen sağlık kuruluşlarından biri olan hastanemiz Haziran 2006 yılında kurulmuştur. 2015 yılında mevcut alanımızı genişleterek kapalı alanı 3500 metrekareden 12500 metrekareye,59 olan yatak kapasitesini 118 yatak kapasitesine çıkardık. Aynı zamanda hastanemizin yönetim kurulunda bilindiği üzere Sn. Arif Kaplan bey de bizlere katıldı. İnşallah Arif beyin de katkılarıyla hep birlikte daha güzel çalışmalara imza atacağız. Sağlık insanoğlunun hayatındaki en değerli unsurdur. Siz sağlık çalışanları gece gündüz demeden büyük bir fedakarlıkla çalışarak kutsal bir mesleği icra ediyorsunuz. Hastanemizin sevdiklerinize değer verir parolasıyla çıkmış olduğumuz bu yolda siz sağlık çalışanları cani gönülden insanlığa özveri ve fedakarlıkla hizmet ediyorsunuz. Hastanemiz sizlerinde desteğiyle Gaziantep’in önde gelen sağlık kuruluşları arasında yerini almayı başarmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Hatem Ailesi çalışanlarına yürekten teşekkür ediyor, birlikteliğimizin devam etmesini temenni ediyorum" dedi. Konuşmaların ardından 5. yılını doldurmuş olan tüm Hatem Hastanesi çalışanlarına 5.yıl ve 10.yıl plaket takdim töreni düzenlendi.

Törenin ardından Özel Hatem Hastanesinin 12. Yıl dönümü münasebetiyle pasta kesildi. Herkesin coşkulu ve anlamlı bir gün geçirdiği programda toplu olarak hatıra fotoğrafı çektirildi.