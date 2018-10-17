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HATEM'den Makina Mühendisleri Odası üyelerine sağlık indirimi

Özel Hatem Hastanesi ile Türkiye Makine Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi arasında oluşturulan protokol ile oda üyesi mühendisler ve birinci derece yakınları hastane hizmetlerinden yüzde 20 oranında indirimli faydalanacak.


Makine Mühendisleri Odasında imzalanan protokol imza törenine Gaziantep Makine Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Ovayolu , Şube Müdürü Kerem Yelekçi, Özel Hatem Hastanesi ve Hatem Okulları Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci ve Pazarlama Müdürü Erhan Erdeğer katıldı. Protokol ile üye mühendislere ve birinci derecede yakınlarına 1 sene boyunça süresince hastane hizmetlerinden yüzde 20 oranında indirim sağlanacağını belirten Özel Hatem Hastanesi ve Hatem Okulları Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci " Özel Hatem Hastanesi olarak kurumsal anlaşmalar bizim için oldukça önemli. Bugüne kadar imzaladığımız birçok sağlık anlaşmalarına, Makine Mühendisleri Odası ile imzalamış olduğumuz protokol ile bir yenisini daha ekledik. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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