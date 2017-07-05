Hatem’den saldırıya kınama

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi sonrası taraflar ayrılırken, olayda yaralanan 1 tanesi temizlik personeli ve 1 tanesi gece amiri olmak üzere 5 personel acil serviste tedavi altına alındı.

Olayla ilgili açıklama yapan Özel Hatem Hastanesi Genel Müdürü Dr. Y. Sermet Kileci, “4 Temmuz saat 22.30 sularında acil servise başvuran hasta yakınları tarafından nöbetçi ekibimize sözlü ve fiili saldırıda bulunulmuştur. Saldırıda 5 çalışanımız darp edilmiştir. Kolluk kuvvetlerince gerekli müdahale yapılmış olup, adli soruşturma devam etmektedir. Sağlık çalışanlarına yönelik sözlü ya da fiili her türlü saldırıyı kınamaktayız. Bizzat hastanemize gelen ve telefonla geçmiş olsun dileklerini ileten tüm sektör yöneticileri, doktorlar, sağlık çalışanları ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur’’ ifadelerini kullandı.