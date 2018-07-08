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08 Temmuz 2018 15:30

Hava sıcaklığı dışarıda 38, mağarada 10 derece

Hava sıcaklığının 38 dereceyi bulduğu Gaziantep’te tarihi Kaleoğlu Mağarası’nda sıcaklık 10-15 derece arasında bulunuyor.

Hava sıcaklığı dışarıda 38, mağarada 10 derece

08 Temmuz 2018 15:30

Kafe olarak işletilen mağarada üşüyenler için ise elektrikli soba yakılıyor.


Güneydoğu’da kavurucu sıcaklar etkili olurken, Kaleoğlu Mağarası’nda vatandaşlar soba ile ısınıyor. Dışarıda hava sıcaklığının artmasıyla vatandaşlar kafe olarak işletilen mağaraya akın ediyor. Mağaranın içinde sıcaklık 10 dereceye kadar düşerken, üşüyen vatandaşlar için elektrikli soba yakılıyor. Mağaranın işletmecisi Mehmet Kaleoğlu, dışarıda 40 dereceye yakın sıcaklık olmasına rağmen mağaranın içinin 10-15 derece olduğunu söyleyerek, “Dışarıda hava sıcaklığı 40 dereceye yakın ancak mağaranın içi 10-15 derece. Vatandaşlar buraya akın ediyor. Turistler ortamı görünce şaşırıyor. Hatta bazı vatandaşlar üşüdükleri için soba yakmamızı istiyor” diye konuştu.


Ziyaretçiler ise, mağarayı çok beğendiklerini, dışarıda hava sıcaklığından bunalarak doğal olarak serinlediklerini söylediler.




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