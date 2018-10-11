Havalandırma bacasından düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Gaziantep'te 3 gün önce havalandırma bacasından düştüğü belirlenen kedi, sesler üzerine bina sakinlerinin ihbarının ardından gerçekleştirilen kurtarma operasyonu ile sıkıştı yerden çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Muammer Aksoy Bulvarı üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın girişindeki havalandırma bacasından bir kedi aşağıya düştü. Yaklaşık 3 gün önce havalandırma bacasından düştüğü tahmin edilen kedinin sesini duyan bina sakinleri, itfaiyeyi arayarak, yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binanın zeminden 2 kat aşağıda bulunan kazan dairesine girerek, kediyi kurtarma operasyonu başlattı. Havalandırma borularını söken ekipler, kediyi sıkıştığı yerden çıkardı. Yaklaşık 3 gündür aç ve susuz kalan kedi, kendisini kurtaran itfaiyenin parmağını yemeye çalıştı.

Kalabalıktan da korkan kedi, ekiplerin elinden kurtularak, kaçmaya çalıştı. Kazan dairesinde ekipleri peşinden koşturan kedi, yakalanarak, bina dışına çıkartıldı.