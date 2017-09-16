Hayat kaynağını sergiledi

Çalışmalarını Mersin’de sürdüren Gaziantepli sanatçı Hülya Füsun Tezer, 6’ncı kişisel tezhip, minyatür ve ebru sanatından oluşan sergisini, bölgede sanatın ve sanatçının buluşma noktası haline gelen Sanko Sanat Galerisi’nde açtı. Sanko Sanat Galerisi’nin 2017-2018 sezonunun ilk sergisini açan Tezer, Gaziantep’teki Rotary Kulüplerinin desteği ile düzenlediği sergiden elde edilecek gelirin bir bölümünü Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Oya-Bahadır Yüksel Rehabilitasyon Merkezini n çalışmalarına aktaracağını söyledi. Yetiştiği dönemin olaylı bir zamana denk geldiği için bu sanatın okulunu okuyamadığını belirten Tezer, “Araştırmalarım sonucu bulunduğum yerlerde elime geçen her fırsatı değerlendirdim. Figen Yurtseven’den 2,5 yıl özel dersler aldım. Toplamda ebru sanatıyla 5 yılım eğitimle geçti” dedi. Kültür Bakanlığı’nın açtığı ebru kursundan sertifika aldığını, kişisel ve karma sergilerde bulunduğunu anlatan Tezer, “Gaziantep Rotary Kulübü beni onurlandırdı. Bu ayrı bir gurur benim için. Bu sergi ile rehabilitasyon merkezine katkım olacağı için ayrıca mutluyum” diye konuştu.

"Hayat kaynağım"

Tezhip, minyatür ve ebru sanatlarını ‘hayat kaynağım’ olarak tanımlayan Tezer, “Tezhipte ince ince ilmek ilmek dokumanın zevkine varıyorum. Minyatür eserlerimi her konunun içerisinde yaşayarak yapıyorum. Ebru sanatında ise ebru teknesinin önündeyken çıkacak eserin bilinmeme heyecanı yaşayarak yapıyorum. Bunlar da benim için hayat kaynağı oluyor” ifadelerine yer verdi.

Gaziantep Rotary Kulüp Başkanı Dr. Hüsamettin Sökücü, Sanko Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Halil Çiçek, Sanko Park AVM İşletme Müdürü Taner Neng, sanatçılar ve sanatseverler katıldığı serginin açılışında daha sonra Sanko Park AVM İşletme Müdürü Taner Neng, SANKO Holding tarafından bastırılan ve Gaziantep Arkeoloji Müzesinin bilimsel yayını olan “Belkıs Zeugma ve Mozaikleri” isimli bilimsel yayını sanatçı Hülya Füsun Tezer’e hediye etti.

Tezer’in 53 eserinin yer aldığı Tezhip, Minyatür ve Ebru sergisi Sanko Sanat Galerisi’nde, 22 Eylül’e kadar her gün 10.00 - 22.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Hülya Füsun Tezer

Hülya Füsun Tezer, 1958 Gaziantep doğumlu olup, Çukurova Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. 1995 yılında, yurt dışına kumaş üzerine kilim motifleriyle kompozisyonlar oluşturup tablolar hazırladı. 2000 yılında Kültür Bakanlığı Mersin İl Kültür Müdürlüğü’nün açtığı Geleneksel Türk Süsleme Sanatlarından “Ebru” kursundan sertifika aldı. Fuat Başar’ın talebesi Figen Yurtseven’den aldığı özel derslerle bu sanatı geliştirdi. 2004 yılında İçel Sanat Kulübünde minyatür ve tezhip çalışmalarına katıldı. 2007-2008 yılında Kültür Bakanlığı Tezhip kursunu bitirerek Bakanlık Tezhip sertifikası aldı.

Tezer, 2000 yılından itibaren Mersin, Yalova, Trabzon, Gaziantep ve Kuşadası’nda beş kişisel sergi ve yedi karma sergiye katıldı.