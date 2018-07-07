Hayır kermesinde kardeşlik vurgusu

Yıl parkında kermes düzenledi. Kermeste kardeşlik vurgusu yapıldı.

Gıda, giyim, ev eşyası gibi çeşitli ürünlerin satıldığı kermeste açıklamalarda bulunan Vahdet Derneği Başkan Yardımcı Mahmut Karakurt ve Gaziantep İmkander Başkanı Sait Gökdere son yaşanan olayların ardından kardeşlik çağrısı yapıp, olayları provoke etmek isteyenlere fırsat tanınmaması gerektiğini belirttiler.

Gaziantep 100.Yıl Parkı içerisinde yapılan kermese vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, kermesten sağlanacak gelirin yoksul ailelere ve muhtaçlara verilecek olması vatandaşlarda memnuniyet oluşturdu. Kermesle ilgili açıklama yapan Vahdet Derneği Başkan Yardımcı Mahmut Karakurt, “Derneğimizin fakir öğrenciler yararına burada kermes düzenlemekteyiz. Bu etkinliğimiz geçen yıllardan bu yana geleneksel olarak süren bir etkinliktir. Bu etkinliğimizde züccaciye, ev araç gereçleri, giyim, ayakkabı, yiyecek, içecek ve diğer gıda ürünleri gibi envai çeşidin bulunduğu kermesimiz tamamen hayır çarşısı olarak hizmet verecektir. Bu çarşıdan elde edilecek tüm gelir fakir öğrencilerimize verilecektir. Kermesimiz Pazar günü gece saat 12’ye kadar açık olacak. Ülkemizin her yerinde olduğu gibi Gaziantep’teki kermesimize de hayırseverlerin ve gönül insanlarının katılımı bizi oldukça mutlu ediyor. Buraya gelen, gönül veren, dua eden herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Kermese destek veren bir diğer yardım kurulu İmkander Başkanı Said Gökdere ise özellikle son günlerde yaşanan taciz olaylarının ardından yaşanan olaylara değinirken, “Şuan Vahdet Derneği’nin kermesinde bulunmaktayız. Bu kermesi düzenleyen arkadaşlarımıza hayırlı kazançlar diliyorum. Çünkü burada hayırlı bir işe vesile oluyorlar. Bu hayır çarşısına bütün Müslümanları davet ediyoruz. Biz de İmkander olarak manen bu kermesin destekçisiyiz. Benim değinmek istediğim esas konu ise, Gaziantep’te son günlerde yaşanan provokasyon olaylarıdır. Suriyeliler ile Gaziantepliler arasında sorun çıkarmak isteyen provokatörler bizim Ensar ve Muhacir kardeşliğimizi bozmak istiyorlar. Ben bütün Müslümanları ve Gaziantepli kardeşlerimi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum. Çünkü biz bütün Müslümanlar kardeşiz, Ensar ve Muhacir kavramları da İslami bir gelenekten gelmektedir. Suriyeliler bizim misafirimizdir onlara iyi davranmalıyız” ifadelerini kullandı.