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06 Ocak 2017 13:06

Hayırseverler İslahiye’deki öğrencileri unutmadı

Hayırseverler İslahiye’deki öğrencileri unutmadı

06 Ocak 2017 13:06

İstanbul ‘da faaliyet gösteren bir ayakkabı ve giyim firması tarafından Gaziantep ‘in İslahiye ilçesinde dar gelirli öğrencilere verilmek üzere 200 çift ayakabı ile 300 parça kıyafet gönderildi.
Bir firma tarafında İslahiye ilçesinde dar gelirli öğrencilere verilmek üzere İslahiye Cumhuriyet ve 13 Kasım ilkokullarında 200 adet kışlık bot ile 300 parça kışlık kıyafet okul müdürleri ve öğretmenlerinin gözetiminde öğrencilere teslim edildi.
13 Kasım İlkokulu Müdür Vekili Ali Davut, ’’Ben yaklaşık bir yıldır bu okuldayım. Bu bölgede ki ailelerin durumu gerçekten kötü, okula gelen öğrencilerin ayaklarındaki ayakkabıları ve kışın üzerelerine giyecekleri kışlık montları dahi yok. Yardımlardan dolayı çok mutluyum. Okul olarak burada yalnız olmadığımızı biliyorum. Öğretmen arkadaşlar, hayır sever insanlar olsun ve İslahiye’nin ileri gelenleri olsun onların yardımları bizleri gerçekten çok mutlu ediyor. Ben bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Öğrenci, öğretmenlerim ve velilerim adına bu yardımların devamının olmasını temenni ediyorum. İhtiyaç sahibi veliler ve öğrenciler bu yardımlardan çok mutlu oluyorlar. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’şeklinde konuştu.



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