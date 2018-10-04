Haylaz şempanzeyi zapt etmek güç oldu

Çocukların ilgi gösterdiği yavru şempanze programdaki konuşmalardan sıkılınca Belediye Başkan Vekili Osman Toprak'ın elinden mikrofonu almaya çalıştı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma günü nedeniyle kutlama programı düzenlendi. Programa çeşitli okullardan hayvanat bahçesine çocuklar da getirilince renkli görüntüler oluştu. ilk kez bu kadar yakından hayvanları görme fırsatı yakalayan çocuklar hayvanat bahçesinin maskotları arasında bulunan yavru şempanze Can'a yoğun ilgi gösterdi. Çocukları görünce şımaran ve coşan Can ise, çocuklarla oynamak istedi. Yaklaşan çocuklara zaman zaman tokat atan şempanze, bakıcıları tarafından güçlükle zapt edildi. Kutlamanın yapıldığı alana getirilen şempanze, konuşmalar esnasında hayli sıkıldı. Haylazlık yapmaya başlayan şempanze, önce ağaçların dal ve yapraklarını kopardı. Zaman zaman konuşmacılara hamle yapan yavru şempanze Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak'ın elindeki mikrofonu almaya çalıştı. Başkan Toprak'ın kolunu yakalayan Can, sıkı sıkı sarıldığı kolu bırakmadı.

Canın haylazlığı nedeniyle konuşmasını yarıda bırakan Toprak ise "Can müsaade ederse konuşmama devam edeceğim. Birazdan mikrofonu Can'a vereceğim" esprisini yaparak, alandakileri güldürdü. Bakıcısının yardımı ile Can'ın haylazlıklarına son verildi.

Programda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilk ve ortaokul seviyesindeki öğrencilere hayvan haklarının öğretilmesi gerektiğini belirterek, "Hayatımızı paylaştığımız tüm hayvanlara gerek sağlık gerekse sevgi anlamında ilgimizi hiç eksik etmemeliyiz. Özellikle sahipsiz sokak hayvanları özgürce yaşama hakkına sahiptir. Hayvanlarda aynı insanlar gibi duygu ve hareket kabiliyetine sahip canlılardır. Dünyanın varoluşundan beri hayvanlar insan hayatının vazgeçilmez birer parçalarıdır” dedi.

Özsöyler, çalışmaları anlattı

Çalışmalar hakkında bilgi veren Hayvanat Bahçesi ve Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler de hayvanat bahçesinde toplam 30 kişilik ekiple hizmet verdiklerini anlatarak, "Müdürlüğümüz bünyesinde 5 veteriner hekim, 5 veteriner sağlık teknikeri, 20 yardımcı personel olmak üzere toplam 30 kişi ile hizmet vermekteyiz. Müdürlüğümüzde 5 adet kedi ve köpek toplama aracımız ve 1 adet hayvan ambulansımız Gaziantep'in Şehitkâmil, Şahinbey, Oğuzeli, Nurdağı, İslahiye, Nizip, Karkamış ve bunun gibi 9 ilçesine ve 500 köyüne hizmet vermekteyiz. Buralardaki tüm yaralı, sahipsiz ve yardıma muhtaç kedi ve köpekleri toplayan ekibimiz Köpek Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine getirmektedir. Öncelikle dişi ve erkek olarak ayırıyoruz. Daha sonra Veteriner Hekimler tarafından kısırlaştırıyoruz. Kuduz Aşısı, Karma Aşısı ve Parazit Aşılarını yaptıktan sonra kulağına küpesini takıp aynı zamanda çipleyerek hayvan takip formumuza ekliyoruz. Böylelikle hayvanın bir daha barınağımıza geldiğinde hangi işlemleri yaptığımızı takip olanağımız oluyor" şeklinde konuştu.

140 besleme noktası kuruldu

Başkan Celal Özsöyler, hayvanat bahçesinde bulunan köpek barınağında ise 2018 yılının ilk 10 ayına kadar 3 bin 356 adet hayvan toplanarak gerekli tedavi ve bakımları yapıldığını vurgulayarak, "Ayrıca 1200 adette hayvan sahiplendirmiş bulunmaktayız. Bunlardan bakıma muhtaç olanları barınağımızda sürekli bakımını üstlenmekteyiz. Sahipsiz hayvanlar için ise şehrimizin değişik kısımlarına 20 adet büyük besleme noktası 120 adet küçük besleme noktası yapmış bulunmaktayız. Bu besleme noktalarına rutin olarak her gün yem ve su bırakılmaktadır. Ayrıca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı olarak tüm hayvanseverlere kedi barınakları ve çeşitli yem yardımları yapmış bulunmaktayız. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi hayvan sever şehir olarak tüm hayvanseverlerle birlikte herkese hayvan sevgisini aşılamakta ve onlarsız bir Dünya düşünmemekteyiz. Sokakta yaşayan tüm hayvanlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak, yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmaktayız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak amacıyla yem kabı ile köpek ve kedi maması dağıtıldı.