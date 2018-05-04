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04 Mayıs 2018 17:01

Hayri Aytaç seçim çalışmalarına devam ediyor

AK Partili aday adayı Hayri Aytaç, AK Parti Nizip İlçe Başkanlığı ziyaretinin ardından ara vermeden Karkamış AK Parti teşkilatına ziyarette bulundu.

Hayri Aytaç seçim çalışmalarına devam ediyor

04 Mayıs 2018 17:01


AK Partili aday adayı seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerine hızlı başladı. Gaziantep’te AK Parti’den Milletvekili Aday Adaylığını açıklayan Aytaç, ilk olarak Nizip İlçe Başkanı Fatih Uzunaslan’ı ziyaretinin ardından Karkamış İlçe Başkanı Ahmet Özaslan’ı ziyaret etti. Seçim startını veren Aytaç, milletvekili seçilebilmesi amacıyla parti yönetiminden destek beklediğini ifade etti. Aytaç, "Bizde böyle bir seçim süresi boyunca elimizden geleni yaparak görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. Bütün ilçe teşkilatlarımızdan adaylığımız konusunda destek bekliyoruz" dedi.


Öte yandan AK Parti Karkamış İlçe Başkanı Ahmet Özaslan ise, Aytaç’a destek verdiğini belirtti.




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