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04 Aralık 2017 12:49

Hayrullah Kubba Kadınları Unutmadı

Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, 5 Aralık Kadın Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hayrullah Kubba Kadınları Unutmadı

04 Aralık 2017 12:49


Hayrullah Kubba, mesajında, mesajında 1934 tarihli yasa sayesinde kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinin yanı sıra çağdaş bir ülke olmanın ilk adımının atıldığını belirterek, Türkiye’nin demokratikleşmesinin en önemli adımlarından birisinin, kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi olduğunu ifade etti. Kubba, mesajında, "Tarihimiz boyunca devlet idaresinde, çalışma hayatında ve aile içinde etkin bir yer tutan, kadim kültürümüzün şekillenmesinde, eğitimde, istihdamda, karar alma ve yönetim mekanizmalarında büyük bir görev üstlenen Türk Kadınına, Cumhuriyet döneminde siyasi hayatta hak ettiği rolü üstlenme imkanı tanınmış; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde dünya geneline göre oldukça erken bir tarihte kadınlarımız seçme ve seçilme hakkına kavuşmuşlardır. 5 Aralık 1934 tarihinden bu yana Dünya Kadın Hakları günü olarak kutlanan bu anlamlı yıl dönümü dolayısıyla hayatın bütün yükünü beraber sırtladığımız, sergiledikleri başarılarla bize ilham veren kadınlarımızı saygıyla selamlıyorum" ifadelerine yer verdi.




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