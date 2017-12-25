Hayrullah Kubba’dan 25 Aralık mesajı

Genel Koordinatör Hayrullah Kubba, Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96’ncı yıldönümü nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında, Gaziantep’in her zaman konu vatan olunca tek yürek olduğunu belirterek, bölge insanının bunu Fransız işgali ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde net şekilde gösterdiğini kaydetti. Kentin aynı zamanda çalışkan ve üretkenliği ile de Türkiye’nin yüz akı olduğuna dikkat çeken Kubba, mesajında"1920 yılının başında Antep Savunması başlamış, Gaziantep savunması ise 11 ay sürmüştür. Savunma süresince Fransızlar şehre 70 bin mermi atmış, 6 bin 317 Antepli kahramanı şehit etmiştir. Bu olağanüstü savunma sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi 6 Şubat 1921 tarihli toplantısında Antep’e "Gazi" unvanını vermiştir. 96 yıl önce insanüstü fedakarlıklarla bu destan yazılmıştır. Esaret altında yaşamaktansa, ölmeyi yeğleyen yiğit halkın vatanını, bayrağını, dinini ve namusunu korumak için işgal güçlerine karşı verdiği bu kutlu mücadele aynı zamanda bütün insanlık dünyasının da takdir ve hürmetini kazanmıştır. Savunmasız ve türlü yokluklar içerisindeki sivil halkın, kendisinden silah, mühimmat ve asker bakımından kat be kat daha güçlü ordulara karşı verdiği bu amansız mücadele aynı zamanda Anadolu insanına da milli mücadele yolunda umut ve ilham kaynağı olmuştur. Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96’ncı yıl dönümünü kutladığımız bu özel gün vesilesiyle başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan savunmasında hayatlarını kaybeden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla bir kez daha anıyor, tüm Gazianteplilerin 25 Aralık Kurtuluş Gününü yürekten kutluyorum" diye konuştu.