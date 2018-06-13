Hayrullah Kubba’dan Ramazan Bayramı mesajı

Kubba bayram mesajında, “Toplumu kaynaştıran ve kardeşliği pekiştiren bir Ramazan Bayramına daha kavuşmanın mutluluğunun yaşarken dostluk, yardımlaşma, birlik, beraberlik gibi gelenek ve göreneklerimizin en güzel şekilde yaşatıldığı bayramlarımız, bizi millet yapan ve kardeşçe bir arada yaşamamızı sağlayan ortak duygularda buluşturmaktadır. İnsanları günlük yaşamın sıkıntı ve kaygısından uzaklaştırarak aile fertlerinin, akraba, dost ve arkadaşların bir araya gelmesini sağlayarak özlemleri gideren, her türlü dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan bayramlar, sevgi ve hoşgörü duygularını güçlendirerek, sevinç ve mutluluğu yaşadığımız özel günlerdir. Tüm bu duygularla mübarek Ramazan Bayramını içtenlikle kutlar, sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmenizi temenni ederim.” İfadelerini kullandı.