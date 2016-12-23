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23 Aralık 2016 10:57

Hayvanları korumak için yerel müfettişler geliyor

Hayvanları korumak için yerel müfettişler geliyor

23 Aralık 2016 10:57

Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep’te de hayvanları korumak için yerel müfettiş uygulaması başlatılıyor. Yerel hayvan görevlisi olarak isimlendirilecek müfettişler, hayvan haklarının ihlali durumunda ikaz ya da cezai işlem uygulayabilecek.
Hayvan haklarının korunması, hayvanlara şiddet, eziyet gibi konulardaki ihlallerin önüne geçilebilmesi için 5199 sayılı kanun gereği ülke gündeminde başlayacak olan Yerel Hayvan Görevlisi uygulamasına başlanılıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi tarafından verilecek eğitimle, hayvanları korumak için yerel müfettişler yetiştirilecek. 28 Aralık 2016 tarihinde yapılacak eğitime katılan ve başarılı olan kursiyerler ise sertifikalar ile birlikte görevli kimliklerini alabilecek.
Yerel hayvan görevlisi olarak isimlendirilecek müfettişler, gerektiğinde hayvanlara kötü davrananlara karşı uyarı ve cezai işlem uygulayabilecekler.

180 kişi müracaat etti
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, hayvanları koruma görevi için 28 Aralık Çarşamba günü yapılacak eğitim için şu ana kadar 180 kişinin müracaat ettiğini ifade etti. Eğitim ve sertifika hakkında da bilgi veren Özsöyler, “Gaziantep Hayvanat Bahçesi Doğal Hayatı Koruma dairesi olarak, köpek barınağımızda Gaziantep’te 5199 sayılı kanun gereği ilk defa Yerel Havyan Görevlisi eğitimi vereceğiz. 28 Aralık 2016’da Hayvanat Bahçesi Eğitim salonunda yapılacak eğitime tüm halkımız davet ediyoruz. Eğitim sonunda başarılı olan kursiyerlere, sertifika vereceğiz. Bu sertifika sayesinde hayvanlara kötü davrananlara, hayvanları korumak için yasal işlem yapması gerekenler için bu sertifika ile yetki verilecek. Sertifikayı alanlar, kendilerine kanunla tanınan yasal işlemleri uygulayabilecekler. Tüm hayvanseverleri bu eğitime bekliyoruz. 180 kişi müracaat etti. Müracaatlarımız devam etmektedir. Eğitimi bitirenler yerel hayvanları koruma müfettişi gibi oluyor. Hayvanlara kötü davrananlara, hayvanlarla ilgili kanunlara uymayanlara gerekli yasal işlemleri yapabilecekler” dedi.



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