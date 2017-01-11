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11 Ocak 2017 17:46

HDP’nin asker kökenli tek milletvekili adayı terör operasyonunda gözaltına alındı

HDP’nin asker kökenli tek milletvekili adayı terör operasyonunda gözaltına alındı

11 Ocak 2017 17:46

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda HDP’den milletvekili adayı olan emekli astsubay Hasan Sarı gözaltına alındı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütü PKK’ya yönelik ilçe merkezi ve Altınüzüm Mahallesi’ndeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskında evlerde arama yapan ekipler, bazı CD, bilgisayar ve cep telefonlarına el koydu. Operasyonda aralarında 1999 yılında o dönem belde olan Altınüzüm’de Belediye Başkanlığı yapan ve 1 Kasım 2015 seçimlerinde HDP’den Gaziantep milletvekili adayı olan emekli Astsubay Hasan Sarı’nın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.
Sarı ve beraberindeki 5 kişinin sorgularının ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.



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