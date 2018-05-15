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15 Mayıs 2018 11:28

"Hediye kazandınız" dediler, telefon yerine cinsel ilaçlar gönderdiler

Gaziantep İslahiye ilçesinde cep telefonuna "Hediye kazandınız" mesajı gelen Ahmet Murat, verilen telefon numarası aradığında ise cep telefonu kazandığını söylediler.


15 Mayıs 2018 11:28

Bir süre sonra kargoya gelen paketi 87 TL ödeme yapan Ahmet Murat, gelen paketi açınca dolandırıldığını anladı.


İslahiye serin evler mahallesinde oturan Ahmet Murat cep telefonuna gelen "Tebrikler ücretsiz kazandığınız hediyeyi almak için acil arayın" mesajı üzerine belirtilen numarayı aradı. Telefonla aradığında ise kendisine cep telefonu kazandığı söylenen Ahmet Murat, gelen kargo paketini teslim almak için 87 TL para ödedi. Paketi açtığında ise şok olan Ahmet Murat, pakette cep telefonu yerine el temizleme solüsyonu, cinsel gücü arttıran ilaçların yer aldığını gördü.


Kargoyu gördüğünde büyük sevinç yaşadı


Kargoyu gördüğünde kendisine son model bir cep telefonu ile bitkisel bir set geldiğini sanan Ahmet Murat büyük sevinç yaşadığını kaydetti. Paketi açtığında çok şaşırdığını belirten Murat, "Aradılar ’Akılı telefon kazandınız’ dediler. Bende "sahtekarlık yapacaksınız" dedim. Yok dediler, beni ikna etmeye çalıştılar. Bende onlara ’o gelen paketi alırım oyununuz ortaya çıkarsa, size tekrar yollarım’ dedim. ’Tamam sen al beğenmezsen bize geri yolla’ dediler. Aldım paketi içinde çıkan işte bunlar. Bizim gibi gariban insanlara yapmasınlar. Bu paketi alırken 87 TL ödedim. Bana ’paketi al bizi ara’ dediler. Paketi aldım, açtım ve hemen aradım. Maalesef telefonlarına ulaşılamıyor. Daha önce de aynı oyunu komşuma oynamışlar. Sıra bendeymiş. Kısacası dolandırıldım" dedi.


Murat, şahıslar hakkında şikayetçi olmadığını söyleyerek, tüm vatandaşları ise benzeri oyunlara karşı dikkatli olmalarını istedi.




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