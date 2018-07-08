Hediye siteminde bulunan yaşlılara resim sürprizi

Yaşlıların ücretsiz resimlerini çeken fotoğrafçı, fotoğrafları bastırıp, çerçeveleterek huzurevi sakinlerine hediye etti.

Gaziantep merkezinde ve Oğuzeli ilçesinde fotoğrafçılık yapan İbrahim Akköz, huzurevini ziyaret ederek, yaşlılarla sohbet etti. Yaşlılardan birinin protokol ve huzurevi görevlileri dışında hiç bir hediye almadığını söyledi. Bu durumdan etkilenen İbrahim Akköz, hemen yaşlıların fotoğraflarını ücretsiz olarak çekerek, hemen baskısını yaptı. Resimleri çerçeveleten Akköz, huzurevi sakinlerine hediye etti.

Akköz, "Anneler, babalar, dedeler ve nineler, her birinin kendisine göre acı ve tatlı anları var. Hemen hepsi de çocuklarını yada torunlarını büyütmüş çok sıkıntılar çekmiş. Hayatlarının belki de son demlerini burada geçiriyorlar. Bazılarını halen yakınları ziyarete geliyor. Ama bazılarını ise kapılarını çalan da yok. Bayram ve özel günlerdeki protokol ile huzurevi çalışanlarının haricinde ziyaret eden yada hediye getirecek kimsesi bulunmuyor. Yaşlılarımıza sahip çıkmak amacıyla bir arkadaşımla huzur evini ziyaret ettik. Bir ninemizle konuşurken, bize ziyaret ve hediye konusunda sitemde bulundu. Biz de kendi imkanımız ölçüsünde huzur evindeki tüm yaşlıların fotoğraflarını ücretsiz olarak çekerek, çerçeve yaptırdık. Hemen anında çerçeveli fotoğraflarını teslim ettik. Uzun süre aradan sonra dışarıdan birilerinden hediye almanın sevincini yaşadılar. Bu mutluluk bizlere de yetti" diye konuştu.

Huzur evi sakinleri ise İbrahim Akköz ve arkadaşının boyunlarına sarılarak, teşekkür etti.