Hem imam, hem vatan şairi

Gaziantep’te cami imamlığı yapan 56 yaşındaki Murat Tuğ, yazdığı bayrak ve kahramanlık şiirleriyle adından söz ettiriyor. Şair Tuğ, son olarak ise kahraman astsubay Ömer Halisdemir ve kahraman polis Fethi Sekin için şiir yazdı.

Nurdağı ilçesinde bulunan Şatırhüyük merkez camiinde imamlık yapan Murat Tuğ (56), vatan ve bayrak sevgisini yazdığı şiirlerle dile getiriyor. 15 Temmuz Darbe Girişiminin sembol isimlerinden olan Astsubay Ömer Halisdemir ve İzmir’deki terör saldırısında kahramanca teröristin üzerine atılan polis memuru Fethi Sekin için şiir yazdı.

Tuğ, “Milli ve manevi duygularımı şiir yazıyorum. En son İzmir’de yaşanan saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin’in fotoğrafını görünce beni sanki kardeşim vurulmuş gibi etkiledi ve ‘Ey Şehid Oğlu Şehid’ şiirini yazdım’’ dedi.

Şehit haberlerini aldığı zaman çok üzüldüğünü vurgulayan Murat Tuğ, “Bu duygu ve düşüncelerle kahraman şehitlerimize hemen bir şiir kaleme alıyorum. Ve ben bu şiirlerden herhangi bir maddi karşılık beklemiyorum. Ve ben vatanımızı 7 güzel kızı olan bir adama benzetiyorum. Güzel kızları olan adamı çok rahatsız ederler. Bizim ülkemizde bulunan 7 bölgenin de her biri dünya güzelidir. Onun için bizi dünya rahatsız ediyor’’ diye konuştu.

İmam Murat Tuğ’un 7 Ocak 2017 tarihinde yazdığı ve ‘Ey Şehid Oğlu Şehid’ şiirindeki bazı dizelerinde şu ifadeler yer aldı:

"Ey Allah’ın sevgili kulu, ey sevgili peygamberin sevgili ümmeti. İslam’ın gururusun, onurusun sen. Hazreti Allahsın nurusun sen. Bedirde ki Ashapsın sen. Düşmanın oyununu bozan hesapsın sen. On beş Temmuzdaki Ömer Halis’sin sen. Beş ocakta İzmir deki Fethi Polissin sen. Yaşadığın olaya bizzat şahitsin sen. O yüce makama layık şehitsin sen. O sana sunulan o yüce makamlar. Tarif edeyim desem ne harfler kafi gelir nede rakamlar. On beş Temmuz’daki Ömer Halissin sen. Beş ocakta İzmir deki Fethi Polissin sen. Yaşadığın olaya bizzat şahitsin sen. O yüce makama layık şehitsin sen. O sana sunulan o yüce makamlar. Tarif edeyim desem ne harfler kafi gelir nede rakamlar. Ben derim ki bahçe olsun, bağ olsun. Vatan vatandır isterse dağ olsun. Ne olursa olsun vatan sağ olsun. Vatansız kimse hem öksüzdür hem yetim. En acılı yetim vatandan yetim. Kimimiz Türk, kimimiz Kürt, kimimiz Arap. Ne olur bizi vatan sız bırakma ya Rap."