Hem sağlık hem tatil fırsatı

Tatlısu Termal Otel, şehrin stresinden uzakta, mavi ile yeşilin tonlarıyla misafirlerine sağlıklı bir tatil sunuyor.

Kahramanmaraş, On iki şubat İlçesi Döngele Mahallesi'nde hizmet veren Tatlısu Termal Otel, birbirinden farklı hastalığın devası olarak bilinen şifalı suyuyla sağlına yatırım yapmak isteyenlerin adresi oluyor. Şehrin karmaşasından uzakta, huzur ve konfor içinde tatil vaat eden otel, Kahramanmaraş'ın termal turizmine damga vuruyor. Tatlısu Termal Otel hakkında bilgiler veren Otel İşletmecisi Metin Tatlı, yoğun çalışma sonrasında tesisi Kahramanmaraş'a kazandırdıklarını söyledi. Bir termal otelde ne olması gerekiyorsa hepsinin Tatlısu Termal Otel'de mevcut olduğuna dikkat çeken Tatlı, uzun arama sonrası çıkardıkları termal suyun dünyanın en kaliteli sularından biri olduğunu da sözlerine ekledi. 2008 yılında arama ruhsatı alarak termal otel için ilk adımı attıklarını belirten Tatlı, “Sıcak su için 2008 yılında biz bir arama ruhsatı aldık ve o şekilde başladık. Buranın eski belediye başkanı Hüseyin Bahar ile başladık. İlk sene arama çalışmalarıyla geçti, daha sonra peşinden bir sondaj yaptık. İlk sondaj olumsuz çıktı oradan su alamadık. Tekrar ikinci sondajda suyu aldık ve ikincisinde de başarılı olduk. O günden bu yana da çıkarılan şifalı kaplıca suyumuzu halkımızın en güzel şekilde hizmetlerine sunmak için çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.

"Eksiksiz ve tam donanımla hizmet veriyoruz"

Tatlısu Termal Otel'in 26 oda kapasitesine sahip olduğunu dile getiren Tatlı, uluslararası standartlarda bir termal otelde olması gereken her şeyin Tatlısu Termal Otel'de mevcut olduğunu söyledi. Tatlı, “Otelimiz 26 odalı, odalarımızın geneli süit oda 1+1 şeklinde. Süit Odalarımız 1+1 stüdyo daire şeklinde olup, arzu edildiğinde 5 kişinin konaklayabileceği şekilde tasarlanmıştır. Çift kişilik odalarımız standart oda olup, arzu edildiğinde 3 kişinin konaklayabileceği şekilde tasarlanmıştır. Odalarımızda konuklarımızın rahat bir şekilde konaklaması için her türlü konfor düşünülmüştür. Odalarımızda 24 saat akan şifalı kaplıca suyumuz, yaz kış kullanabileceğiniz klimamız, kapalı devre TV sistemimiz, mini barımız, yine odalarımıza özel doğa manzaralı balkonlarımız ve kablosuz internet hizmeti mevcuttur. Dört tanesi tekli otel odası, termal havuzlarımız, aile küvetlerimiz var. Türk hamamımız yine havuzlarla beraber aktif durumda. Sauna ve buhar odası en kısa zamanda çalışır hale gelecek. Banyolarımızda biraz eksikliklerimiz vardı, onları da en kısa zamanda aktif hale getireceğiz. Uluslararası standartlarda termal otelde olması gereken ne varsa hepsini yapmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Dünyada en kaliteli termal suları arasında ilk 5'te

Termal suların geçmişten günümüze binlerce yıldır şifa kaynağı olduğunu belirten Tatlı, Tatlısu Termal Otel'in suyunun dünyanın en kaliteli sularından biri olduğunu söyledi. Tatlı sözlerine şu şekilde devam etti:

"Termal suların geçmişten günümüze binlerce yıldır şifa kaynağı olduğu bilinmektedir. Ülkemizdeki termal su kaynakları rezerv bakımında Avrupa'da birinci, dünyada da yedinci sırada gelmektedir. Döngele Tatlı Su Termal otelinin sınırları içerisinden elde edilen bu doğal termal su renksiz, mineral bakımından zengin, kokusuzdur. Suyumuzun sıcaklığı 38 derece. Bu da aslında çok ideal bir su, dünya standartlarında da zaten termal suların en idealinin 36 ve 38 derece arası olduğunu biliyorum. Aynı zamanda suyumuz Türkiye'de bildiğim kadarıyla 420 kadar kaynak var. Bunların içerisinde ilk beşe giren bir su, gerçekten çok kaliteli. Oldukça değerli ve kıymetli bir su."

Ailelerin tercihi rahat ve konforlu odalar

Odalara ek yatak attıkları takdirde ailelerin aynı odada kalabileceğine dikkat çeken Tatlı, “Odalarımız yatak odası yaşam alanı şeklinde ayrılıyor. Yaşam alanında bir tane tekli çekyat şeklinde bir koltuğumuz var, onun haricinde de iki üç tane ek yatak atabiliyoruz. Aile ile gelen insanlar çocuklarıyla beraber rahatlıkla aynı mekan içerisinde kalabilir” açıklamalarında bulundu.

"Bir çok hastalığa iyi geliyor"

Termal suyun faydalarını ve iyi geldiği hastalıkları anlatan Tatlı, termal suyun şifası olan hastalıkları şu şekilde sıraladı:

“Romatizmal hastalıklar, kemik erimesi, siyatik, bel-boyun fıtığı, kireçlenme, dolaşım sistemi hastalıkları, nörolojik rehabilitasyon gerektiren hastalıklar, ameliyat sonrası sertlikler ve tutuklukların giderilmesi, kadın hastalıkları, stres ve strese bağlı tüm hastalıkların rehabilitasyonu, saç, tırnak ve derideki hücrelerin yenilenmesi, cilt ve deri rahatsızlıkları."

Tüm sosyal aktiviteler mevcut

Oteldeki etkinlikler hakkında da bilgiler veren Tatlı, otelin bütün sosyal aktiviteleri içerisinde barındırdığını belirterek, “Günümüzde teşhis ve tedavi merkezleri gibi bölümleri de içeren termal tesisler, genel ve özel yüzme havuzları, tedavi havuzu, masaj üniteleri, çamur ve buhar banyoları, sauna ve Türk hamamları gibi bölümlerden oluşuyor. Kaynaklara ilginin yüksek olmasının sebeplerinden biri de, bu tip tesislerde sadece tedavi için değil dinlenmek ve dinçleşmek içinde çok iyi olanaklar bulunduruyor olmasıdır. Termal suyun faydalı özelliğe, ve geleneksel Türk hamamının rahatlatıcı ve stres arttırıcı özelliği Tatlı Su termal otelimizde sizlerin hizmetindedir. Otelimizde Termal su ve Türk hamamını sizler için birleştirdik. Sizler için tedarik ettiğimiz taze meyve çeşitlerini sunduğumuz Vitamin Bar da lobimizde sizlerin hizmetindedir. Termal havuzlarımızda ve Geleneksel Türk Hamamında rahatlarken meyve sularımızdan da tadabilirsiniz. Doğal ürünlerden hazırlanan sıcak bitki çayları, mevsimine göre taze sıkılan meyve ve sebze suları, kokteyl ve iştah açıcıları Vitamin Bar'da bulabilirsiniz. Temizlenmek ve doğal yollardan cilt ve vücut bakımı yapmak isteyenlerin vazgeçilmezleri arasında gelen hamam ve saunalar, birçok sağlık sorununu tedavi edici özellik taşıyor. Termal Su ile bu özelliği daha da fazla hissedeceksiniz. Ailelerin kullanımına tahsis edilen özel aile banyolarında geleneklerimizi ailenizle birlikte yaşayabilirsiniz. 6 adet özel aile banyomuz var. Otelimizin içerisinde bulunan restoranımızdan sabahları açık büfe kahvaltının yanı sıra Öğlen ve akşam saatlerin de ise geleneksel Türk mutfağından seçtiğimiz zengin menümüz ile faydalanabilirsiniz. Cumartesi akşamları lobimizde hem dinlenerek, hem de sizlere sunmuş olduğumuz canlı müzik saatleri ile hoşça vakit geçirebilirsiniz” diye konuştu.