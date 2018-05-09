Yusuf Ziya Yıldırım, 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Dr. Yıldırım, sağlığın her anında olduğu gibi hemşirelik mesleğinin de temelinde sevgi ve gönüllülük esası yattığını kaydetti. Dünyanın en zor ama en kutsal mesleklerinden birini yapan hemşirelerin, sağlık sektörünün temel taşlarından olduğunu anımsattı. Yıldırım, “En yüce insani duygularla yapılan ve tamamen insanların sağlığına olumlu katkı sağlamayı hedef alan, özüfedakârlık ve özveri ile yoğrulmuş hemşirelik mesleğini insan sevgisiyle icra eden beyaz meleklerimizin haftasını kutluyorum” dedi.