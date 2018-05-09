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09 Mayıs 2018 12:24

Hemşirelik haftası

Merkezi Gaziantep’te bulunan Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr.

Hemşirelik haftası

09 Mayıs 2018 12:24

Yusuf Ziya Yıldırım, 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Dr. Yıldırım, sağlığın her anında olduğu gibi hemşirelik mesleğinin de temelinde sevgi ve gönüllülük esası yattığını kaydetti. Dünyanın en zor ama en kutsal mesleklerinden birini yapan hemşirelerin, sağlık sektörünün temel taşlarından olduğunu anımsattı. Yıldırım, “En yüce insani duygularla yapılan ve tamamen insanların sağlığına olumlu katkı sağlamayı hedef alan, özüfedakârlık ve özveri ile yoğrulmuş hemşirelik mesleğini insan sevgisiyle icra eden beyaz meleklerimizin haftasını kutluyorum” dedi.




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