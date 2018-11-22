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Her Bağış, Yeni Bir Hayattır Fotoğraf Sergisi GKV'de Açıldı

GKV Özel Cemil Alevli Koleji (IBDP) C11A sınıfı öğrencileri tarafından CAS Projeleri kapsamında (C-Creativity), A-Action (Hareket) ve S-Service (Toplum Hizmeti) ) “Her Bağış, Yeni Bir Hayattır” adlı fotoğraf sergisi açıldı.


GKV Özel Liseleri Biyoloji Öğretmeni Özge Atiker Arıca rehberliğinde öğrenciler tarafından hazırlanan ve organ bağışına dikkat çekmeyi hedefleyen sergi açılışına GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir, Müdür Yardımcıları Mevlüt Duman, Engin Biba, GKV Özel Liseleri IBDP Koordinatörü Özlem Kara, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. "Her Bağış, Yeni Bir Hayattır" sloganından yola çıkılan sergi, organ nakli bekleyen ve nakil olmuş hastaların hayat ve ölüm arasındaki ince çizgide yaşadıklarını anlatan, gerçek dönerlerin yer aldığı fotoğraflardan oluşuyor. IBDP öğrencileri organ bağışına dikkat çekmek amacıyla hazırladıkları sunumlarla ziyaret ettikleri sınıflarda diğer öğrencilere de bilgiler verdi. Öğrenciler organ bağışına dair topladıkları görüşlerin yer aldığı bir de seminer gerçekleştirecek.

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