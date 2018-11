Her gün yaşlı ve yetimleri ziyaret ediyor

Amacının gönüllerde yer edinmek olduğunu dile getiren Başkan Fadıloğlu, dezavantajlı kişilerin yanlarında olmayı sürdüreceğini anlattı.

Hayata geçirdiği ‘Vefa' projesiyle yaşlıların, ‘Merhaba Bebek' projesiyle bebeklerin, ‘Merhamet Eli' projesiyle yetim ve öksüz çocukların yanında olan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, her gün ilçenin farklı bir noktasında ikamet eden ailelerin hanelerine konuk oluyor. Gerçekleştirdiği sürpriz ziyaretlerle ev sahiplerini mutlu eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, konuk olduğu aile üyelerinin sorunlarının çözümü adına elinden gelen gayreti de ortaya koyuyor. Hayır duasının kendileri açısından önemini anlatan Başkan Fadıloğlu, gönüllerde yer edinmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

"Gönül belediyeciliği yapmaya gayret ediyoruz"

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, son ziyaretini Çağlayan Mahallesinde ikamet eden 85 yaşındaki Hayriye Güzelcecan'ın evine yaptı. Ziyarette konuşan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, gönül belediyeciliğinin önemine vurgu yaptı. Her zaman ve her koşulda yaşlıların, bebeklerin, yetim ve öksüz çocukların yanlarında olmayı sürdüreceğini ifade eden Başkan Fadıloğlu, "Biz, büyüklerimizin duasına talibiz. Rabbim, hiçbir zaman büyüklerimizin duasını başımızdan eksik etmesin. Onların duasıyla bizler ayakta duruyoruz. Büyüklerimizin duası bizim için çok önemlidir. Büyüklerimizden, şahsımızdan ziyade memleketimize dua etmelerini istiyoruz. Çünkü memleketimiz var olduğu müddetçe bizler varız. Vatanımızın elden gitmemesi için büyüklerimizin her zaman duasına ihtiyacımız var. Hayriye teyzemizin şahsında tüm büyüklerime Allah'tan sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Allah'a şükür, Gaziantep'teki belediyeler olarak göreve geldiğimiz andan itibaren gönül belediyeciliği yapmaya gayret ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın anlattığı gibi kentleri imar etmenin ötesinde gönüllerin imar edilmesi esas olandır. Şehirleri altın ile kaplasanız da gönüllere girmediğiniz takdirde bunun bir anlamı olmaz. Biz bu anlayıştan hareketle zaten bu tür faaliyetleri göreve geldiğimiz andan itibaren devam ettiriyoruz. Yetim çocuklarımız ve ailelerimizle ilgili olarak ev ziyaretleri gerçekleştirerek gerekeni yapıyoruz. Yalnız yaşayan büyüklerimizin vefa duygusuyla yanlarında oluyoruz. Yeni doğan bebeklerimizi ziyaret ediyoruz. Bunların dışında vatandaşlarımızla iç içe olma adına mahalle ve aile ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu hizmetler aynı zamanda bizim inancımızın gereği yaptığımız hizmetlerdir. Bu hizmetleri yapmak için diye değil, inandığınız için yapmanız gerekir. Allah'a şükür bugüne kadar bu minvalde hareket ettik. İnşallah görev süremiz dolana kadar da bu minvalde hizmet edeceğiz. Görev süremiz dolunca da bu insani hasretlerimizi kaybetmeden, gönüllere girmek adına elimizden geldiğince faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.