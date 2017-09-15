Hıdıroğlu jandarma komutanı ve emniyet müdürü ile bir araya geldi

Ziyarette İl Jandarma Komutanı Halil Uysal ve Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ile birlikte Gaziantep’e hizmet etmekten onur duyacaklarını belirten Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, hayırlı olsun temennisinde bulunarak kabullerden dolayı teşekkürlerini iletti.

Ziyaretlerde Gaziantep’in ekonomik yapısı hakkında bilgi veren, güvenlik ve ticaret arasındaki bağa dikkat çeken Hıdıroğlu, “ Bir şehirde güvenlik olmazsa ticaret olmaz. Ticaret olmazsa üretimde olmaz. Aslında hepsi birbirinin parçasıdır. Bunu en iyi başaran şehirlerinden biri Gaziantep’tir” dedi.

Güvenlik güçleri, ticaret erbabı ve sanayicinin birbirinin parçası olduğunu, Kentteki tüm kurum ve kuruluşların bütünlük içerisinde hareket ettiğini dile getiren GTO Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, “ Bu birliktelik beraberinde başarıyı getirdi. Güvensiz ortamda istediğiniz kadar üretim ve ticaret yapın bir anlamı olmaz. Huzur ve güvenlik kentin daha çok gelişmesine, insanların huzur ve güven içerisinde yaşamasını sağlar. Gaziantep’teki kurum ve kuruluşlar bu gerçeğin ışığında hep birlik ve beraberlik içinde hareket etmiş ve karşılaşılan sorunların bu şekilde başarı ile üstesinden gelmiştir.

Huzur ve güven için gece gündüz demeden görev yapan güvenlik güçlerimize teşekkür ediyoruz. Gaziantep’te işadamlarımız, Sivil Toplum Kuruluşlarımız, güvenlik güçlerimiz Gaziantep’in başarısı ve huzuru için çalışıyor. Gaziantep üretim gücüyle, ticari yapısıyla ülkemizin gelişmekte olan kentlerine öncülük yapıyor. İş dünyası olarak Gaziantep’in ve ülkemizin hedeflerine katkı sağlamak için her zaman tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.

Gaziantep Ticaret Odası yönetiminin ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getiren ve nezaketlerinden dolayı teşekkür eden İl Jandarma Komutanı Uysal ve Emniyet Müdürü Karaduman, Gaziantep’te görev yapmanın yanında Gaziantep’in başarısına katkı sağlamaktan onur duyacaklarını belirttiler.

Ziyaretlere, Meclis Başkan Yardımcısı İbrahim Aksu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Fatih Güllüoğlu, Sadık Koçak, Yönetim Kurulu üyeleri M. Sami Akay, Halil Zengin, Hüseyin Özgüler, Kamil Tosun, Murat Karakaş, Bülent Evyapan, Mustafa Zor ile Genel Sekreter V. Figen Çeliktürk katıldı.