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10 Temmuz 2018 17:56

Hint keneviri operasyonunda 7 tutuklama

Gaziantep’te narkotik timleri 12 adrese eş zamanlı olarak düzenlediği operasyonda 13 kişiyi gözaltına aldı.

Hint keneviri operasyonunda 7 tutuklama

10 Temmuz 2018 17:56

Operasyonda yakalanan şahıslardan 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Sarısalkım, Akdere ve Hacıbaba mahallelerinde eş zamanlı olarak 12 adrese operasyon düzenledi. Aramalarda 538 kök Hint keneviri, 150 gram esrar, 1 kilo 500 gram metamfetamin (ateş-buz), 5 gram eroin, 63,7 gram sentetik bonzai maddesi, bin 600 TL para, 1 adet tabanca ele geçirildi.


Yapılan eş zamanlı baskınlarda 13 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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