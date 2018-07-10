Hint keneviri operasyonunda 7 tutuklama

Operasyonda yakalanan şahıslardan 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Sarısalkım, Akdere ve Hacıbaba mahallelerinde eş zamanlı olarak 12 adrese operasyon düzenledi. Aramalarda 538 kök Hint keneviri, 150 gram esrar, 1 kilo 500 gram metamfetamin (ateş-buz), 5 gram eroin, 63,7 gram sentetik bonzai maddesi, bin 600 TL para, 1 adet tabanca ele geçirildi.

Yapılan eş zamanlı baskınlarda 13 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.