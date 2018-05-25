Hipertansiyon hastalarına oruç uyarısı

Seyfi Yılmaz, Ramazan’da oruç tutmak isteyen hipertansiyon hastalarına uyarılarda bulundu. Oruç tutmanın, kronik hastalığı olanlar için dikkat gerektirdiğini dile getiren Seyfi Yılmaz, “Hipertansiyon hastaları için bu durum özellikle daha fazla risk oluşturuyor. Çünkü oruç nedeniyle ani basınç değişimleri herhangi bir müdahale yapılmadığında ölümcül sonuçlara neden olabiliyor” dedi.

"Hipertansiyon ölümcül hasarlar oluşturabilir"

Vücutta çok fazla şikayete yol açmadan sessizce ilerleyen hipertansiyonun (yüksek tansiyon), dünyada her yıl milyonlarca kişinin ölümüne sebep olan tehlikeli hastalıkların başında yer aldığına dikkat çeken Dr. Yılmaz, “Yüksek tansiyon, kan dolaşımı için damarlarımızda gerekli olan kan basıncının normalden fazla olmasıdır. Yüksek kan basıncı nedeniyle organları besleyen damarlarda tıkanma ve kireçlenme, bunun sonucunda da damarın bulunduğu organlarda ölümcül hasarlar oluşabilir. Kan basıncı için normal değerler büyük tansiyonun 120 mm Hg’nın, küçük tansiyonun ise 80 mm Hg’nın altında olmasıdır. Farklı iki günde en az iki kez yapılan ölçümlerde büyük tansiyonun 140 mm Hg ve üzerinde ya da küçük tansiyonun 90 mm Hg ve üzerinde olması hipertansiyon olduğunuzu gösterir” şeklinde konuştu.

Hipertansiyonun belirtileri neler?

Hipertansiyonda erken teşhis ve tedavinin yaşamsal önem taşıdığını belirten Seyfi Yılmaz, "Enseden alın bölgesine doğru yayılan baş ağrısı, baş dönmesi, burun kanaması, çarpıntı, terleme, kulak uğultusu ve çınlaması, sık idrara çıkma, nefes darlığı, düzensiz kalp atışları ve bulanık görme, yorgunluk yüksek tansiyonun en sık rastlanan belirtileri arasında yer almaktadır. Ancak organ hasarına yol açmadan hiçbir belirti vermeyen hipertansiyon tipleri de mevcuttur. Ülkemizde oldukça yaygın bir sağlık sorunu olan hipertansiyon kontrol altına alınmazsa inme, kalp krizi, kalp hastalığı, böbrek yetmezliği, bilinç bozukluğu, körlük ve damarlarda anevrizma oluşmasına neden olur” dedi

"Tuz ve doymuş yağ tüketimine dikkat"

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç tutmaya karar veren hipertansiyon hastalarının bazı önemli hususlara dikkat etmeleri gerektiğini söyleyen Dr. Yılmaz, "Kullandıkları ilaçla kan basıncını dengede tutabilen kişilerin oruç tutmalarında bir sakınca yokken bu kişilerin, iftar ya da sahurda tuz tüketimine dikkat etmeleri,doymuş yağları ve doymuş yağlardan yapılmış besinleri tüketmeleri hipertansiyon için risk taşıyan bir beslenmedir. Bu nedenle bol yeşillikli bir beslenme tercih edilmelidir. Gün boyu susuz kalan vücudun sıvı ihtiyacını iftardan sahura kadar geçen zaman içinde mutlaka karşılamaları gerekmektedir. Ancak bu sıvı ihtiyacı su ile karşılanmalıdır. Çünkü çay, kahve kafein içermektedir. Ve kafein tansiyonu yükseltici bir etkendir. Bu nedenle çay ve kahve tüketimine dikkat edilmelidir. Yüksek tansiyonu henüz kontrol altına alınamamış hastaların oruç tutmaları ise önerilmemektedir. Çünkü bu hastalar, gün içerisinde kan basıncı seyrine göre ek ilaca ihtiyaç duyabilir ve oruçlarını bozmaları gerekebilir. Hipertansiyon hastalığının yanı sıra kalp, beyin, damar, böbrek rahatsızlıkları bulunanların oruç tutmaları da riskli olabilir” ifadelerini kullandı.