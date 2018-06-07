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07 Haziran 2018 15:52

Hırsızlar evde çalacak bir şey bulamayınca kapıları ve pencereleri söktü

Gaziantep’te girdikleri bağ evinde değerli eşya bulamayan hırsızlar evin kapılarını, pencerelerini ve elektrik panosunu sökerek kayıplara karıştı.

Hırsızlar evde çalacak bir şey bulamayınca kapıları ve pencereleri söktü

07 Haziran 2018 15:52


Olay, Şahinbey ilçesi Batalhöyük Mahallesi’nde Abdurrahman Gökçek’e ait iki katlı bağ evinde meydana geldi. Eve giren hırsızlar, değerli eşya bulamayınca evin pencerelerini, kapılarını ve elektrik panosunu sökerek kaçtı. Kentin en işlek semtlerinden birinde meydana gelen olayda iki katlı bağ evinin bütün kapılarını ve pencerelerini çalan hırsızlar, elektrik panosunu da söktü. Evine geldiğinde büyük şok yaşayan 75 yaşındaki Abdurrahman Gökçek, evin sadece duvarlarını yerinde bulabildi.



Mutfak tezgahı bile sökülüp çalınmış


Ev sahibi Gök, yaşadığı şaşkınlığın ardından eve girdiğinde ikinci bir şoka daha uğradığını anlatarak, mutfaktaki tezgahın bile sökülerek çalındığını kaydetti. Gök, "Evde demir içeren ne varsa söküp götürmüşler. Kapılarımız, pencerelerimiz bile sökülmüş. Musluğu sökmüşler üstelik su burada açık kalmış” diye konuştu.




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