Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi 17. Sokak’ta bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayı sonrası kaçarken soyguncuların ateş etmesi sonucu fenalaşarak hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki Suriyeli Bilal Hacı Halef hayatını kaybetmişti. Yapılan otopside, korkudan fenalaştığı ileri sürülen epilepsi hastası çocuğun sol omzuna kurşun isabet ettiği

belirlendi. Soyguncuların silahından çıkan kurşunun çocuğun omzuna isabet ettiği ve içeride kaldığı tespit edildi. Talihsiz çocuğun cenazesi, ailesine teslim edildi. Halef’in cenazesinin yapılacak işlemlerin ardından Gaziantep Yeşilkent Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.