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02 Temmuz 2017 11:47

Hırsızlar kaçarken ölen epilespi hastası çocuğun vurulduğu ortaya çıktı

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde girdikleri iş yerinden 10 TL değerindeki yüzüğü çalan hırsızların kaçarken ateş açması sırasında korkudan fenalaşarak öldüğü ileri sürülen epilepsi hastası 14 yaşındaki çocuğun vurulduğu ortaya çıktı.

Hırsızlar kaçarken ölen epilespi hastası çocuğun vurulduğu ortaya çıktı

02 Temmuz 2017 11:47


Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi 17. Sokak’ta bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayı sonrası kaçarken soyguncuların ateş etmesi sonucu fenalaşarak hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki Suriyeli Bilal Hacı Halef hayatını kaybetmişti. Yapılan otopside, korkudan fenalaştığı ileri sürülen epilepsi hastası çocuğun sol omzuna kurşun isabet ettiği


belirlendi. Soyguncuların silahından çıkan kurşunun çocuğun omzuna isabet ettiği ve içeride kaldığı tespit edildi. Talihsiz çocuğun cenazesi, ailesine teslim edildi. Halef’in cenazesinin yapılacak işlemlerin ardından Gaziantep Yeşilkent Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.




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