Hırsızlık için girdiği okulda 15 metreden yere çakıldı

Şahsın yardımına polis ve itfaiye ekipleri koştu.

Olay, bu sabah Şahinbey ilçesi Saçaklı Mahallesi’nde bulunan Adil Özbek Kız İmam Hatip Lisesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki Mehmet Ö. okulun hoparlörünü çalmak için bahçe duvarından atlayarak duvara tırmandı. Bir süre sonra dengesini kaybederek 15 metre yükseklikten düşen şahıs yaralandı. İddiaya göre, sürünerek okulun çıkışına doğru giden şahıs, kapıyı tekmeleyerek çevredekilerden yardım istedi. O sırada sabah namazı için camiye giden vatandaşların sesleri duyması üzerine durum polis ekiplerine bildirildi.

İhbarın ardından olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Polislerin okul kapısını açamaması üzerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından kilit kesilerek şahsa ulaşıldı. Hırsızlık şüphelisi Mehmet Ö. (19) daha sonra 112 ekiplerince ambulansla Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırılarak acil serviste tedavi altına alındı.

Öte yandan, vücudunda ve kafasında kırıklar olan hırsızlık şüphelisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.