Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2017 11:20

Hırsızlık için girdiği okulda 15 metreden yere çakıldı

Gaziantep’te okulun hoparlörünü çalmak için duvara tırmanan hırsızlık şüphelisi, dengesini kaybedip 15 metreden düştü.

Hırsızlık için girdiği okulda 15 metreden yere çakıldı

20 Haziran 2017 11:20

Şahsın yardımına polis ve itfaiye ekipleri koştu.


Olay, bu sabah Şahinbey ilçesi Saçaklı Mahallesi’nde bulunan Adil Özbek Kız İmam Hatip Lisesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki Mehmet Ö. okulun hoparlörünü çalmak için bahçe duvarından atlayarak duvara tırmandı. Bir süre sonra dengesini kaybederek 15 metre yükseklikten düşen şahıs yaralandı. İddiaya göre, sürünerek okulun çıkışına doğru giden şahıs, kapıyı tekmeleyerek çevredekilerden yardım istedi. O sırada sabah namazı için camiye giden vatandaşların sesleri duyması üzerine durum polis ekiplerine bildirildi.


İhbarın ardından olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Polislerin okul kapısını açamaması üzerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından kilit kesilerek şahsa ulaşıldı. Hırsızlık şüphelisi Mehmet Ö. (19) daha sonra 112 ekiplerince ambulansla Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırılarak acil serviste tedavi altına alındı.


Öte yandan, vücudunda ve kafasında kırıklar olan hırsızlık şüphelisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
29
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
GAZİANTEP NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :02:59
  • Güneş :05:04
  • Öğle :12:43
  • İkindi :16:35
  • Akşam :20:01
  • Yatsı :21:49
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!