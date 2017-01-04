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04 Ocak 2017 17:06

Hırsızlık şüphelileri yakalandı

Hırsızlık şüphelileri yakalandı

04 Ocak 2017 17:06

Gaziantep’te bir temizlik firmasının kasasından 180 bin TL para çaldıkları ileri sürülen 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Gaziantep’te Ulus Mahallesi Mahmut Ersoy Caddesi’nde faaliyet gösteren bir temizlik firmasından 27 Aralık 2016 günü çelik para kasasından 180 bin TL para çalınması olayı ile ilgili soruşturma başlatılmıştı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri 2 şahsın eşkalini belirledi. Şahısların arabayla kaçtıklarını tespit eden ekipler hırsızlık olayına karışan şahısların kimliklerini tespit etti. Hırsızlık şüphelilerinin M.A.D. ve H.Ö. olduğu öğrenildi. Şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
Öte yandan, M.A.D. isimli şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 5 adet kuru sıkıdan çevirme tabanca, 2 adet av tüfeği, 10 adet 7.65 mm çapında fişek, 4 adet kuru sıkı fişek, 11 adet değişik çaplarda matkap ucu, 1 adet spiral makinesi, 1 adet kılıç ele geçirildi.



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